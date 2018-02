Fotos MIRADA. Alberto Fernández habló de "regenerar en el peronismo".

08/02/2018 -

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández se expresó a favor de "regenerar en el peronismo un vínculo de convivencia" y sostuvo que "hay que entender que con Cristina(Kirchner) no alcanza y sin ella no se puede", al tiempo que se pronunció a favor de un acercamiento con Sergio Massa y Florencio Randazzo.

Fernández se refirió a su reciente reunión con la ex presidenta y habló de la necesidad de "regenerar en el peronismo un vínculo de convivencia", en la previa del encuentro que mantendrán este jueves el kirchnerismo, el massismo y el randazzismo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet).

"Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos deudas del pasado", señaló Fernández respecto de su reencuentro con la senadora del FpV, con quien no se hablaba desde hacía diez años, cuando renunció a la Jefatura de Gabinete.

El dirigente, que fue jefe de campaña del ex ministro Randazzo en 2017 y previamente integró el espacio que lidera Massa, aseguró en declaraciones a FM La Patriada que está trabajando en la unidad del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2019.

"Hay que entender que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede. Nadie puede proscribir a nadie", afirmó y pidió "acercar posiciones, ya que en este momento no hay un tercer espacio en la Argentina y Cristina tiene que entender que sin Massa y Randazzo no se puede".