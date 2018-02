Romina Pereiro se suma a la lista de denunciantes: "A Pettinato no lo volví a ver más después de lo que pasó"

08/02/2018 -

Roberto Pettinato sigue en el ojo de la tormenta por su supuesto accionar con muchas mujeres del medio que lo acusan por acoso. A las denuncias públicas de la periodista Fiorella Sargenti, la conductora y comediante Señorita Bimbo, la locutora Mariana de Iraola, la panelista Josefina Pouso y la coreógrafa Mariela "Chipi" Anchipi esta semana se sumó el testimonio de Karina Mazzocco.

"Yo fui categórica con él: le dije que no me interesaba en lo más mínimo. Me pasó que por poner el límite después fue peor. No solo el acoso; el maltrato, el destrato y la descalificación. Tengo que decir la verdad porque a mí me pasó. Esto le pasó a muchas personas que trabajaron con él", contó la conductora.

Y luego se sumó una nueva voz a la ola de acusaciones. Jorge Rial compartió en Twitter una noticia con las declaraciones de Mazzoco y su novia, la nutricionista Romina Pereiro, no dudó en afirmar: "Sí, era así", publicó la morocha, quien fue compañera de Pettinato en un programa que se emitió por Canal 9, Petti en vivo, en 2001.

La semana pasada, durante la entrevista de la "Chipi" con Rial, las referencias a Pereiro habían sobrevolado durante la charla. "Vos lo sabés de primera mano", indicó la mujer de Dady Brieva al conductor.

Ahora Pereiro manifestó: "No hay mucho más para decir de lo que ya se contó. Apoyo a las chicas, yo tuve una situación similar hace mucho tiempo y quise salir a apoyar lo que dijeron porque fue así. Después yo no lo volví a ver a él, igual no creo que me hubiese acercado hablar con él si me lo hubiera encontrado después".