Informó que su ex la persigue y amenaza

08/02/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció a su ex pareja porque no cumple con la restricción de acercamiento y que la molesta todos los días.

La denuncia fue interpuesta por una vecina del barrio La Pileta quien informó que se encuentra separada del acusado hace un año donde radicó una denuncia por lesiones y que el sujeto no estaría cumpliendo la medida de restricción que dispuso la Justicia.

La denunciante afirmó también que la persigue hasta su casa y el trabajo en donde habría mostrado a sus compañeros un arma de fuego, y que le manda mensajes constantemente a su celular.