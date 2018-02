Encontraron los restos de la niña que se ahogó en el Dulce

Fotos DESPEDIDA. Ahora sus familias les podrán dar su último adiós a las víctimas.

08/02/2018 -

Finalmente los rescatistas del GER pudieron dar con los restos de Dahiana González, la niña de 12 años que había desaparecido en las aguas del río Dulce el pasado lunes, cuando se refrescaba junto con su madre y su prima.

La dramática historia de las tres víctimas tuvo el final previsible. Las tres fallecieron ahogadas.

Desde la misma tarde del lunes, la Policía, personal del GER, familiares y baqueanos del lugar trabajaban intensamente en el cauce que atraviesa la localidad de Barrancas, departamento Salavina, para poder dar con los cuerpos de las mujeres.

El martes los uniformados habían hallado los restos de Romina González (32), madre de Dahiana, y de Malvina González (15), sobrina de la mujer.

Sólo restaba encontrar los restos de la niña. Ayer en horas de la mañana los rescatistas retomaron sus tareas y la pequeña pudo ser hallada, aparentemente en un lugar no muy alejado de donde había sufrido el accidente.

Cabe recordar que las víctimas se refrescaban el lunes en horas de la siesta de las altas temperaturas.

Pese a las advertencias, incluso de su propia familia, las mujeres ingresaron al cauce que presentaba una fuerte corriente y un considerable incremento de su caudal.

De acuerdo con el relato de los testigos, las víctimas se agarraban de una "maroma", una especia de cable o alambre que unía las dos márgenes del río. La "maroma" se cortó y las tres fueron arrastradas por el agua.

El novio de Roxana González, Martín Orellana, se arrojó al río para tratar de rescatarlas, pero sus esfuerzos fueron inútiles.

La familia de las víctimas no encontraba consuelo. Aseguraban que les habían advertido que no ingresaran, y que incluso, ellas les habían afirmado que no lo harían. Toda la comunidad del sector se veía consternada por el lamentable desenlace.