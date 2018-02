Hamburgo premió con un auto 0km a una vecina del barrio 8 de Abril

Fotos PREMIOS. El representante de la firma, Lic. Fernando Rojo, entregó los cheques a los ganadores de los sorteos de dinero.

Hamburgo Compañía de Seguros hizo entrega ayer de los premios a los ganadores del último sorteo realizado entre sus clientes, durante una ceremonia que fue presidida por el licenciado Fernando Rojo, en representación de la empresa, y en presencia de la escribana Carmen de Karam.

La señora Yolanda Hortensia Medina, vecina del barrio 8 de Abril, fue la ganadora del premio mayor, un automóvil 0km, mientras que los premios en efectivo fueron para Ramón Arce, quien se llevó 5.000 pesos, y Cristian Luna, que ganó $ 2.500.

Como ocurre en cada uno de los sorteos que realiza Hamburgo Compañía de Seguros, el ganador del premio mayor elige un establecimiento escolar, para que la empresa realice la entrega de mochilas y útiles escolares para los alumnos.

Yolanda decidió que la entrega se la realice a la escuela Domingo F. Sarmiento, ubicada en Independencia y Alsina, a la que asisten sus cuatro hijos.

Alegría

"No tengo palabras para describir este momento. Es algo impresionante. Nunca he llegado a pensar que podía ganar un premio de esta naturaleza. Lógico que uno siempre sueña, pero no creí que se le hiciera realidad", fueron las primeras palabras de Yolanda Hortensia Medina, luego de recibir las llaves del auto en compañía de su esposo Luis y sus cuatro hijos.

Confesó que cuando le avisaron que había ganado el auto de Hamburgo "no lo podía creer", y aseguró: "Hasta el día de hoy no lo termino de creer; no caigo".

La alegría dijo compartirla con su familia y con sus vecinos "que me pasan gritando y felicitándome por la calle".

"Hace nueve años que soy socia de Hamburgo; es la primera vez que ganamos algo grande y le agradezco a la empresa", finalizó.

Cumplimiento

El representante de la firma Hamburgo, licenciado Fernando Rojo, también expresó su satisfacción por haber entregado nuevamente un premio de esta naturaleza.

"Éste es un hecho que se repite cada tres meses, y es una gran satisfacción entregar este automóvil 0 km a uno de nuestros asegurados. De esa forma se renueva el compromiso de Hamburgo con sus clientes y su vocación de cumplir con todos sus compromisos, ya sea con el cumplimiento de la póliza contratada o como éste, que es un obsequio voluntario", indicó el licenciado, quien destacó también la entrega de los premios en efectivo.