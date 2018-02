Miriam Lanzoni reveló cómo se lleva con Fantino tras la ruptura

08/02/2018 -

Miriam Lanzoni disfruta de una temporada de éxito en Villa Carlos Paz: de novia con el empresario Christian Halbinger y en el escenario con "Como el culo", la actriz charló sobre su situación sentimental y sobre cómo se tomaron la etapa de separación con Alejandro Fantino, su ex pareja.

"Alejandro me contó su romance con Coni antes de que se hiciera público. No fue para alertarme de nada sino para compartirlo porque sabía que me iba a poner contenta", reveló Miriam.

Como amigos

Pese a los rumores de una separación dificultosa, la actriz contó que se lleva muy bien con su ex pareja en la actualidad y que mantienen el contacto. "De hecho, nos contamos cómo andamos de amores con Alejandro", dijo.

"En nuestra relación no había nada que sanar porque no había nada herido. Ya desde el primer día lo pude ver con otra persona", concluyó.

Hace unas semanas, le habían consultado sobre la nueva relación de su ex con la rubia, y Lanzoni no defraudó y tuvo palabras más que afectivas.

"Ella es súper mona. Es bellísima. Por lo que vi hacen una pareja hermosa", aseguró la actriz.

"A Ale le deseo que tenga un amor tan puro como el mío. Porque el amor es la base de todo. Estuve muchos años con él, que es una persona genial, y no se desea el mal", finalizó.

Cada uno por su lado

Vale recordar que luego de diez años juntos la pareja se separó de mutuo acuerdo y sin escándalos.

Al poco tiempo Miriam empezó una relación que lleva un año con el empresario Christian Halbinger (35, separado y padre de dos hijos), a quien conoció en la disco Tequila.

"Me gusta porque es un hombre divertido, inteligente y bien plantado, que cuida mucho los detalles. No me refiero a que me regale flores o bombones, sino a que todo el tiempo se preocupa por conocerme y saber cómo estoy", contó la actriz hace un tiempo.

Por su parte, este verano Fantino oficializó su relación con la modelo Constanza Mosqueira (24), a la que conoció en Buenos Aires y hace un mes se convirtió en su pareja.

La visión de Fantino

Alejandro también piensa lo mismo de su ex pareja, y ya lo dijo públicamente en varias oportunidades.

"Con Miriam Lanzoni hablo muy seguido porque tenemos muchas cosas en común aún, la quiero, me dio los mejores años de mi vida. Mi crecimiento profesional y personal va ligado a haber estado a su lado estos años. Se lo conté y se puso contenta. La vi el otro día. Tiene que ver con esto, cuando tuviste una relación sana", remarcó el conductor.