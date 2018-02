La familia, el refugio de los hijos de Débora Pérez Volpin

Fotos Melina Fleiderman. La periodista de C5N es la actual pareja de Marcelo Funes, ex marido de la fallecida diputada, y contó cómo recibieron la triste noticia.

Notas Relacionadas

Débora Pérez Volpin ya es velada en la Legislatura

Hoy 10:04 -

Agustín y Luna, los hijos de la fallecida Débora Pérez Volpin se refugian en la casa de su papá Marcelo Funes y de la actual pareja, Melina Fleiderman.

En declaraciones a Radio La Red, la conductora de C5N, contó: "Nosotros estábamos de vacaciones en la playa, en Punta del Este. Me entró un mensaje de una colega que quería saber si podía ser cierto que se había muerto Débora. No lo podía creer. Entonces lo llamé a Agustín, el mayor de Débora que es una cosa preciosa, y en tiempo real me dijo que su mamá acababa de fallecer".

"Lo miro a Marcelo y le digo: ´Tenemos que volver a Buenos Aires´. Y con mis hijos en el medio volvimos y fue el viaje más largo de nuestras vidas. Cuando llegamos a la Trinidad les dimos a los hijos de Pérez Volpin el abrazo más grande del mundo y desde entonces estoy con ellos en casa, lloramos juntos y nos abrazamos", agregó conmovida sobre el reencuentro con los hijos mayores de Funes.

Fleiderman tiene dos pequeños junto con Funes, una nena y un varón. Según ella cuenta desde un tierno mensaje que publicó en Instagram, ellos conformaban una armónica y amorosa familia ensamblada con Agustín, Luna, Débora, y su pareja actual, Enrique Sacco. "Te juro que voy a cuidar a tus cachorros", escribió como epígrafe de la foto familiar.