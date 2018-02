Autopsia: habló el perito de la familia de Pérez Volpin

Fotos Dr. Ernesto Da Ruos, perito de la familia de Débora Pérez Volpin.

08/02/2018 -

BUENOS AIRES.- El doctor Ernesto Da Ruos brindó detalles sobre la autopsia que le practicaron al cuerpo de Débora Pérez Volpin en la Morgue Judicial.



Da Ruos, quien actuó como perito de parte de la familia de la periodista, sostuvo que la muerte se produjo porque la situación "se fue complicando a medida que pasaba el tiempo" de la endoscopia, realizada en La Trinidad de Palermo. Y pese a "todos los recursos que se utilizaron", fue "imposible" reanimarla: "Se tomaron los recaudos como para levantarla del estado en el que estaba".

Da Ruos, médico gastroenteorólogo, confirmó que fueron detectadas "lastimaduras" en el estómago y el esófago de la periodista, aunque no hallaron "ningún corte porque el endoscopio no corta".

"No puedo decir que tuvo la culpa alguno de los profesionales que intervinieron (en la endoscopía) porque no está comprobado", sostuvo, y siempre midiendo sus palabras para evitar romper el secreto de sumario, aclaró: "No inculpo ni defiendo ninguno de los actores".



También afirmó que Pérez Volpin se encontraba en perfectas condiciones para afrontar una endoscopía.

En ese sentido, el profesional, en entrevistas a A24 y AM870 explicó que "no había ninguna información de una patología previa" de Pérez Volpin en su historia clínica.

Seis peritos participaron de la autopsia ordenada por el juez Gabriel Omar Ghirlanda, quien investiga un presunto "homicidio culposo"; dos de ellos representan a Inés Puente, la especialista que suministró la anestesia. Pero Da Ruos le quitó responsabilidad al decir que "puede haber indicios de que la sedación no haya sido a la causa".



Sin embargo, advirtió que consultará a otro médico que realiza procedimientos similares.