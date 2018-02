CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Febrero 2018

Hoy 00:29 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 FESTIVAL DE LA SALAMANCA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET: QUIMSA VS. ESTUDIANTES (CDIA.)

17.00 DE A DOS

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICION)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 LA TOCATA

CANAL 4

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR





CINEMAX

03.57 EL PACTO 2

05.46 DESCUBRIENDO A FORRESTER

08.24 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS

10.04 GEORGE DE LA SELVA

11.48 PALABRAS ROBADAS

13.43 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

16.07 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS

17.48 PALABRAS ROBADAS

19.42 EL CÓDIGO ENIGMA

22.00 DIAMANTE DE SANGRE

TNT

05.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.10 LOS INCREÍBLES

09.13 BAJO EL MISMO TECHO

11.17 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

13.38 TODO UN PARTO

15.18 WALL-E

17.01 SIN HIJOS

18.55 FECHA 15 - SUPERLIGA 2017/2018

21.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

22.57 LUCY

00.32 CARRERA MORTAL 2

TCM

02.21 EL RECLAMADOR

03.57 ST. ELMO’S FIRE

06.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.21 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.47 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

12.25 RUTA SUICIDA

14.25 HALCONES DE LA NOCHE

16.14 ALGUIEN SABE DEMASIADO

18.16 UN PLAN PERFECTO

20.16 ANACONDA

22.00 COLECCIONISTA DE HUESOS, EL





SPACE

06.28 EL SOSPECHOSO

08.38 TERRENO SALVAJE

10.31 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

12.34 HELIOS

13.52 MOMENTO CRÍTICO

16.21 CÓDIGO DE DEFENSA

17.56 ATRACCIÓN PELIGROSA

20.17 BIENVENIDO A LA JUNGLA

22.00 LA MALDICIÓN DE GOODNIGHT LANE

23.53 EL LOCO DE LA MOTOSIERRA. LA MASACRE DE TEXAS





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

09.55 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

10.50 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.45 GRIMM

12.40 CHICAGO P.D.

13.40 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

20.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

21.00 EL MARGINAL

22.00 EL MARGINAL

23.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR





A DÓNDE IR

LA POSTA (BELTRÁN)

HOY, A LAS 22, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA. PRESENTARÁ SU NUEVO CD.

QUEBRACHO

ESTE DOMINGO 11, A PARTIR DE LAS 16, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL, SHOW DE ULISES BUENO.

EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)

EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO OFRECERÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO. TENDRÁ COMO INVITADOS ESPECIALES A SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.

CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)

MAÑANA, DESDE LAS 18, JEAN CARLOS Y TONY ÁNGEL.

SIXTO BAR (BELGRANO (S) Nº 1991)

EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA (NECOCHEA 131 LA BANDA)

TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.





SUNSTAR

COCO (3D):

(ATP)

A las 16.30

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D):

ATP

A las 21.50

MAZE RUNNER

LA CURA MORTAL (3D)

APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS

A las 19

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE)

(2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30 (Subt)

PADDINGTON II (2D) (ATP)

A las 17 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)

(+13 AÑOS)

A las 22 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D)

(ATP)

A las 18.10hs (Cast)

15:17 TREN A PARÍS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)

COCO (2D)

(ATP)

A las 17.30

A 47 METROS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE)

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25

(TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE)

APTA 16 AÑOS

SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS LOS DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO

ATP

CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO

ATP

CASTELLANO 2D 20.40, 22.10 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17.30

(TODOS LOS DÍAS)