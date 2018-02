Kicillof: "El Gobierno tiene un mal plan que está siendo mal aplicado"

09/02/2018 -

El exministro de Economía, Axel Kicillof, cuestionó la política económica del Gobierno y sostuvo que "tiene un mal plan que está siendo mal aplicado". Además, reclamó que a los políticos que no están de acuerdo con la gestión de Macri, que "lo digan abiertamente".

"El peronismo no puede estar de acuerdo con esta política económica", y agregó que "el que tiene dudas sobre hacia dónde vamos con este gobierno es porque no quiere ver la realidad. Es necesario que los políticos que no están de acuerdo con las políticas macristas lo digan abiertamente y se sitúen en un campo opositor", apuntó el ex ministro.

Para el actual diputado nacional, el Gobierno "tiene un mal plan que está siendo mal aplicado" porque se basa en teorías del siglo XIX que ya no se aplican en ninguna parte y porque "no se puede apostar todo" a la llegada de inversiones.

Y afirmó: "Macri recibió un país desendeudado y en dos años Argentina fue de los países que más se endeudó en todo el mundo".