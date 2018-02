Ceresole se tiene fe para la pista

Fotos EN FORMA El corredor confesó que vino conforme de Concordia con los tiempos realizados en los tests

09/02/2018 -

El ex subcampeón del Argentino de Velocidad en Stock Bike 1000cc, el santiagueño Hernán Ceresole, se tiene fe para volver a las pistas de la mejor manera en esta temporada, muy posiblemente para los primeros días de marzo en lugar a confirmar.

Cerosole le dijo a EL LIBERAL que si bien es cierto había dejado de correr por una cuestión presupuestaria en el 2017, nunca se alejó del todo de la actividad de las motos. "Estuve practicando Supermotard en el parque Aguirre para no perder la técnica y las posturas y todo lo que respecta a la calidad conductiva. También hice un par de giros en Las Termas y quedé conforme", contó

Luego, Hernán Ceresole indicó que nunca perdió contacto con el equipo RT Racing de Río III, al cual se sumó para correr nuevamente con una Yamaha R1 este año junto a los pilotos José Luis Cosarini (Buenos Aires), y David Gossa (Córdoba). "Estuvimos girando desde el principio de año en pista, en principio con una Kawasaki ZX10 y armé una Yamaha R1 para correr con el equipo Yamaha. Me estoy adaptando muy bien a la moto. En concordia fue muy positivo el trabajo, antes estuve en Córdoba, estoy adaptándome a toda la electrónica y a la velocidad, frenaje, etc. Me vine con muy buenas sensaciones y quedé en los tiempos de punta en mi categoría".

Ceresole realizará su próximo trabajo en Córdoba. Después correrá pruebas comunitarias para esperar la carrera de marzo.