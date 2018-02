09/02/2018 -

Al referirse a lo que narra "¿Yo te gusto?", Leticia destacó: "Es una historia muy delicada, muy oscura, un thriller que cuenta una historia de gente con una situación atroz en su vida y cómo una familia transcurre en el medio. A mí me pareció un guión con una resolución extraordinaria. Cuando leo libros así me emociona mucho que me convoquen para filmarlos. Me da mucha alegría".

Resaltó que en el rodaje descubrió "un semillero de actores, gente interesantísima, mucho más que en cualquier otro filme".