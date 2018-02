Fotos A Leticia Brédice no le importan sus hijos

09/02/2018 -

Leticia Brédice es una de las protagonistas de "¿Yo te gusto?", un thriller urbano de Edgardo González Amer que se encuentra en pleno rodaje y en donde interpreta a una madre solitaria y desalmada, mientras se prepara además para actuar en la nueva serie televisiva de Pol-Ka, "El lobista", y trabaja en el lanzamiento de "Leticia", su nuevo disco solista en el que recorre el rap, el tango y la milonga. "Mi personaje es Mary, una mujer que no hace nada, una tipa desalmada, con lo cual mi desafío actoral es enorme. ¿A quién le gusta contar la historia de alguien a quién no le importan sus hijos, a quién no le duele? Pero me tocó a mi ofrecer el corazón a esta mujer", dijo Brédice y recordó que en el ciclo de TV "Sin condena" hizo algo parecido a lo que le toca encarnar en el filme de González Amer. En una entrevista con Télam durante una pausa del rodaje -que ese día transcurría en un salón del Club Unión y Amistad del barrio porteño de Mataderos-, la actriz sostuvo que su personaje "es una mujer que no ve nada, en un momento donde las mujeres tenemos que ver más. El desafío era ese: animarse y bancarse interpretar a una persona que no hace nada y tiene una situación tremenda con su hija". Rodeada de un ambiente hostil en el barrio humilde donde vive, la protagonista forma parte de una banda de jóvenes que roba quioscos y restaurantes, además de vender droga, hasta que un día, a causa de una deuda que sus padres no pueden pagar, decide participar en el asalto a un restaurante japonés, un acto alocado que desencadena una tragedia.