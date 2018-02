La modelo Emilia Claudeville denunció a Roberto Pettinato por acoso

09/02/2018 -

Después de que varias mujeres del espectáculo, como Karina Mazzocco, Virginia "Bimbo" Godoy, Fiorella Sargenti y Mariela Anchipi, se animaron a denunciar a Roberto Pettinato por acoso, se sumó otro testimonio fuerte en contra del conductor. Emilia Claudeville estuvo cuatro años participando de "Duro de Domar" y en el último período llegó Pettinato al programa. "Yo viví una pesadilla. Al principio sentía que quería hacerme la vida imposible. Después, estuve todo un año encerrándome en mi camarín. Tuve que pedir la llave y la vestuarista me la dio porque sabía de lo que se trataba el tema. Yo sufrí acoso de parte de Roberto Pettinato. Sentí que su forma era así, todos lo sabían, todos lo veían. Ese personaje se naturalizó tanto...", relató en una entrevista con Julia Mengolini en su programa "Segurola y Habana".

"Mientras él lo hacía adelante de la gente como un chiste, a mí me chupaba el cuello, me tocaba, me hacía m... la dignidad. Yo estaba microfoneada y se escuchaba todo lo que él me decía, incluso amenazas: ponía las dos manos en mi panel y me decía ‘yo no voy a parar hasta que vos llores en vivo. Yo le dije, ‘Señor, usted me da asco’ y la cosa se puso peor", indicó.