Todo preparado para la disputa de la 1ª jornada

Fotos ACCIÓN. La Zona Sur de los Clásicos Barriales tendrá mañana su jornada de estrenos. Varios partidos, despiertan una gran ansiedad en el público.

09/02/2018 -

En distintas locaciones de la ciudad, mañana se pondrá en juego la primera competencia oficial para la Zona Sur de Los Clásicos Barriales cuando se de paso para el Torneo Clausura.

Luego de un breve descanso, en el que se jugaron torneos preparatorios, mañana retorna la acción para decenas de equipos.

Entre ellos se destaca el encuentro que protagonizarán en cancha de Los Pitufos Pibes de la 67 ante Juniors Solís, por la categoría C20. Además, por la división C30, Mónaco será local de Verdulería Camila, en cancha de Viamonte.

La cartelera completa, se detalla a continuación.

Programa

En Cancha de Villa María: El Salvador vs. La 25 del Vinalar (20); Bº Libertad vs. Tigres (20); Villa María vs. Fondo (30).

En Viamonte: Los Amigos vs. Juveniles San Lorenzo (20); Bº San Martín vs. Mosconi (20); Mónaco vs. Verd. Camila (30).

En Vinalar: Ciclón vs. La 16 (20); La Ancha vs. Juv. San Martín (20); Pablo VI vs. Juveniles La Ancha (20).

En Mariano Moreno: Los Kokas FC vs. Panificadora Vidal (20); Mariano Moreno vs. Fénix FC (20); Estudiante vs. Kiosco Benja (30).

En Santa Lucía: Vino Tinto vs.4 Plazas (20); París Saint Germes vs. Fondo de Vinalar (30); Santa Lucia vs. Tradición (20).

En Los Secos: Despensa Daniela vs. Los Gedes (20); Los Secos vs. Vinalar (20); Juveniles del Siglo XXI vs. Los Mismos de Siempre (20).

En Los Pitufos: Pibes de la 67 vs. Jrs. del Solís (20); Mailín vs. Huracán (20); Mailín vs. Amigos Unidos (30).

En Los Sucios: La 504 vs. El Pasaje (20); Los Sucios vs. Mala Fama (30). En Virgen del Valle: La 5 FC vs. Amigos de Gallo (20); Trofeos JJ vs. San Telmo (20); Siglo XXI vs. Stilnovo (30).

En Campeones del 28: Pibes del Cáceres vs. Rivadavia (20); Dragones 1º de Mayo vs. Jhon Kennedy (20); Damaso Palacio vs. Las Heras (30).

En Tronkito: Tronkito vs. Hermanos (20); Juveniles de Tronquito vs. Los Ideales (20); Tronquito vs. Golosur (30). l