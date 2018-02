09/02/2018 -

Athletic de Bilbao jugará ante Unión Deportiva Las Palmas, urgido de sumar para salir de la zona del descenso, en partido que dará inicio hoy a la 23ª fecha de la Liga de España.

El cotejo comenzará a las 17 en el estadio de San Mamés Barría de Bilbao.

Las Palmas cuenta con Leandro Chichizola (ex River), Jonathan Calleri (ex Boca), Hernán Toledo (ex Vélez) y Gabriel Peñalba (ex Tigre y Argentinos).