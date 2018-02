La Oficina Central de Personal cita a docentes de toda la provincia

Fotos PRESENTACIÓN. Deberán hacerlo en la sede central, de lunes a viernes de 8 a 12.

09/02/2018 -

La oficina de área Central de Personal del Consejo General de Educación cita a docentes incluidos en la Resolución Nº02/2018 y su Anexo 1, emitida por la Dirección General de Personal de la Provincia, a notificarse de la misma en su dependencia, de lunes a viernes de 8 a 12. Ellos son: Albarracín, Liliana del V, Esc. Nº 930; Antón, Ramona del V., Esc. de Cap. Elemt. Nº28; Basualdo, María C., Jardín Nº 149; Coronel, Ernestina, Jardín Nº32; Coronel, Rosa A., Esc. Elemental Nº 674; Díaz, Rosa, Esc. Nº1009; Escalada, Tránsito, Esc. Nº1027; Gálvez, Ana R., Agrupamiento Nº86107; Jiménez, César J., Esc. Nº693; Jiménez, Héctor M., Esc. Nº59; Lastra, Saida M., Esc. Nº82; Ledesma, Nely E., Esc. Nº1062; Luna, Lucía A., Esc. Nº982; Medina, María C., Esc. Nº1132; Olivarez, José E., Instituto Superior del Profesorado Nº 6; Ramos, Nora Y., Esc. Nº1032; Ríos, Martín A., Esc. Esp. Nº 236; Sández, Ana A., Esc. Nº 284; Santillán, Alicia., Esc. Nº69; Salvatierra, Amir A., Esc. de Educación Básica de Adultos Nº7; Villalba, Elsa G., Esc. de Capacitación Elemental Nº1; Cisneros, Damaso A., Esc. Sup. F. Ameguino.