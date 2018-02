"No hay dudas de que las heridas fueron causadas en la endoscopía"

Fotos Débora falleció el pasado martes.

El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin fue contundente hoy al asegurar que no espera los resultados de la autopsia para saber que las lesiones fueron causadas durante la endoscopía.

"Entendemos que si ingresa una persona sana sin lesiones y 18 minutos después muere, y encuentran lesiones, no hay dudas de que fueron provocadas durante el procedimiento", expresó Diego Pirota, a la prensa.

Sin embargo, dijo que no descarta la responsabilidad de nadie: "Si la lesión fue por falta de prudencia, por un error involuntario o por el mismo procedimiento, lo desconozco pero existió. Si se ve un sangrado hay una lesión. No tengo dudas de que algo sucedió".

En la misma línea, dijo que no piensa mal de los profesionales, pero que la familia de la periodista necesita conocer la verdad. "Si no hubo mala praxis, lo van a aceptar. No se busca venganza ni un responsable porque si, se quiere saber lo que pasó".

"Está claro que Débora ingresó sana, sin ninguna patología declarada y sin ninguna situación severa y en menos de 15 o 20 minutos falleció de una manera muy crítica", cerró.