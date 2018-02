CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Febrero 2018

10/02/2018 -

CANAL 7

11:00 LOS SIMPSONS

11:30 TÓMBOLA MATUTINA

11:45 LOS SIMPSONS

12:30 AVIONES DE PAPEL

14:00 MONO FECHAS

14:10 TÓMBOLA

VESPERTINA

14:30 NICK JR.

17:45 KALLY’S MASHUP

18:30 CINE: DONDE VIVEN

LOS MONSTRUOS

20:00 EL SULTÁN

21:00 GOLPE AL CORAZÓN

22:00 TÓMBOLA NOCTURNA

22:15 FESTIVAL DE LA

SALAMANCA

01:15 CIERRE DE

TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

15.00 ÓRBITA, EL VIAJE EXTRAORDINARIO

DE LA TIERRA





CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 EL CLÁSICO NACIONAL

“B” MITRE VS. INDEPENDIENTE DE

RIVADAVIA

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 VA DE NUEVO 1

20.00 RECORDANDO 1

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR CANAL 14

OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES (CDIA.)

24.00 BÁSQUET POR CANAL 14

OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES (CDIA.)





CANAL 4

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR





CINEMAX

CINEMAX

12.48 118 DÍAS

02.45 LOS ILEGALES

05.01 EL SECRETO DE MAMÁ

06.44 AMIGOS CON DINERO

08.26 APOLO 13

11.09 HANNAH MONTANA & MILEY CYRUS.

LO MEJOR DE DOS MUNDOS

12.30 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉ-

ROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!

13.59 ENREDADOS

15.50 SUPERCAN

17.24 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

19.47 EL SECRETO DE ADALINE

22.00 UN SUEÑO POSIBLE

TNT

02.22 IDENTIDAD SUSTITUTA

03.48 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL

AMOR

05.26 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.51 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

08.24 PAPÁ ES UN ÍDOLO

09.54 MI MASCOTA ES UN

MONSTRUO

11.52 WALL-E

13.37 SIN HIJOS

15.24 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

17.21 GRANDES HÉROES

19.21 KARATE KID

22.00 SON COMO NIÑOS

23.55 IDENTIDAD SUSTITUTA

01.34 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL AMOR

TCM

00.11 EL VENGADOR DEL FUTURO

02.19 ORO Y CENIZAS

04.01 LOS RÍOS COLOR PURPURA

06.19 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

07.09 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

07.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.25 LA NIÑERA

08.51 LA NIÑERA

09.17 LA NIÑERA

09.43 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

10.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.59 LA NIÑERA

11.25 LA NIÑERA

11.51 LA NIÑERA

12.17 LA LAGUNA AZUL

14.15 UN PLAN PERFECTO

16.15 ANACONDA

17.57 ORO Y CENIZAS

19.51 COLECCIONISTA DE HUESOS, EL

22.00 RÍO MÍSTICO

SPACE

01.36 LA MASACRE DE TEXAS III

03.09 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

06.44 TERRENO SALVAJE

08.36 MOMENTO CRÍTICO

11.07 NICO

13.01 IRON SKY. NAZIS ESPACIALES

14.42 CÓDIGO DE DEFENSA

16.21 DOS ARMAS LETALES

18.29 BIENVENIDO A LA JUNGLA

20.20 GETAWAY

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7





A DÓNDE IR

CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)

HOY, DESDE LAS 18, JEAN CARLOS Y TONY ÁNGEL.

CLUB DE MAESTRO (LA ESQUINA DEL RECUERDO, EN SANTIAGO)

HOY, A PARTIR DE LAS 22, JEAN CARLOS Y TONY ÁNGEL EN SHOWS

EXCLUSIVOS.

LA CARPA DEL HECHICERO (CLODOMIRA)

MAÑANA, A PARTIR DE LAS 18, EN EL CARNAVAL DE LA FAMILIA, ACTUARÁN

JEAN CARLOS Y TONY ÁNGEL.

QUEBRACHO

MAÑANA, A PARTIR DE LAS 16, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL,

SHOW DE ULISES BUENO.

SIXTO BAR (BELGRANO (S) Nº 1991)

EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL

PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA (NECOCHEA 131 LA BANDA)

TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A

22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER

DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.





SUNSTAR

COCO (3D):

(ATP) A las 16.30

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

ATP A las 21.50

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL (3D)

APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS

A las 19

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (ÚLTIMA

PARTE) (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30

(Subt)

PADDINGTON II (2D) (ATP)

A las 17 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL

MUNDO (2D)

(+13 AÑOS)

A las 22 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D)

(ATP)

A las 18.10hs (Cast)

15:17 TREN A PARÍS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)

COCO (2D)

(ATP)

A las 17.30

A 47 METROS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) APTA

16 AÑOS

CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25

(TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (ÚLTIMA

PARTE)

APTA 16 AÑOS

SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS LOS

DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS

DÍAS)

EL PÁJARO LOCO

ATP CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS

LOS DÍAS)

COCO

ATP CASTELLANO 2D 20.40, 22.10

(TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17.30

(TODOS LOS DÍAS)