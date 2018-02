FÚNEBRES | 10 de Febrero de 2018

10/02/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Ermelinda del Valle Roldán

- Rodrigo Emanuel Montes

- Mercedes Ramona Córdoba de Ibáñez (Frías)

- Casimira Anucha Walaskek (Frías)

- Alberto Ricardo Sequeira

- Blanca Beatriz Santillán (La Banda)

- Agustina Bazán de Ybáñez (Añatuya)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Nilda y Lucy Riachi participan con profundo dolor su partida y acompañan a María Eugenia, Elisa y Neguecha elevando oraciones para que encuentren una pronta resignación.

CORVALÁN, IDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Nuestra querida amiga de toda la vida, nos causó una gran sorpresa tu inesperada partida, te recordaremos siempre con el cariño y afecto que te mereces. Muñeca, Beby y Luqui con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. ante tan duro trance y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, IDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Escuela Francisca Jacques, directivos, personal docente y no docente, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Victor e Ivanna y acompañan a la familia con oraciones.

CORVALÁN, IDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. María Trejo, Mabel Montenegro, Rody Arce, Susy Ríos, Berta Salvatierra, Lucía Ordóñez, César Salazar, Daniel Corvalán, Juan Gorostiaga, Hugo , Katy Bica, Claudia Figueroa, Mario Campos, Nancy Orellana, Olga Guzmán, Ramón Chávez, Silvia Soria, Marcelo Murad, Juan Pablo Marozzi, Daniel Zampieri, Raúl Acosta, Marcelo López, Marcos Mansilla, Marcelo Alfaro y demás de la promoción 1986 del Colegio Nacional "Absalón Rojas", participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido compañero y amigo, Víctor Rodolfo Villa, ruega oraciones en su memoria y el bálsamo de saber que ya descansa para todos quienes sufren su partida al Reino de los Cielos.

CORVALÁN, IDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Personal docente de la escuela Francisca Jacques participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus colegas Ivana Villa y Victor Villa.

LEDESMA, MARIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su socio jubilado Gabriel Ledesma y acompañan a sus familiares en este momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Valle Ayud de Lucatelli participa con dolor su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a hijos y nietos.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Negri Gutiérrez, Nene Frías e hijos participan con dolor el fallecimiento de la querida Pitucha y acompañan a sus hijos y familia, rogando al Señor por su descanso en paz.

MONTES, RODRIGO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Su compañera Anahi, su hijito: Santi, sus padres: Omar y Liliana, hermanos, sobrinos, part. su fallec y sus restos fueron inhumados en el cement de Los Romanos. Serv. Soc. Amparo SRL Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

MONTES, RODRIGO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Flia. D ¨Alvia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Rodrigo Emanuel Montes. Elevan oraciones.

MONTES, RODRIGO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. El Tucu, participa con profundo dolor su partida hacia el Reino de los Cielos.

MONTES, RODRIGO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Carlos Alfredo Anauate y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. ante tan irreparable perdida.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposo Juan Simeón, sus hijos Turco, Juan, Jorge, Ramona, Mariela, Nora y Roberto y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su hijo Jorge, hija pol. Paula, nietos Lauti y Consuelo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Gustavo Barraza, su esposa Rosa Ledesma, sus hijos Belen, Gustavo y Ani Barraza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Manogasta.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Daniel Pieroni, su esposa Nena Ledesma,, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Manogasta.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Se fue Señor, al encuentro contigo, se fue en silencio con la paz y la ternura en su mirada. Reflejo sereno de quien ha entrado en el camino de la vida sin privarse, fue con la confianza puesta en ti con la alegría de quien a cumplido una hermosa misión en la tierra. Gracias Señor porque tenemos la certeza de que está gozando de tu infinito amor de Padre. Amén. María Rosa y familia acompaña en este dolor a su esposo e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí... Estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar. En la sonrisa de tus hijos en los pajarillos que cantan en tu ventana. Por eso no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí, estoy en tus recuerdos y en tu corazón. Amén. Xavier Achával acompaña en su dolor a su padrino Quincho. Eleva oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones. Gracias por tu amor y ejemplo". Sus hijos Alberto y Pory, nietos Alicia, Cris y Emiliano, Bisnietas Paula, Jose y Guille Zapata y Candelaria Castro, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Viejo querido una vida compartida dejando huellas imborrables a tu paso. Tu honestidad, humildad, solidaridad, tu lealtad, tus valores sostenidos en el amor los que hoy nos dejan en pie. Te amamos. Sus hijos Marcela y Raúl; sus nietas Ruqui y Débora participan con dolor su fallecimiento.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su hijo Ricardo Sequeira, Ema Brandan y su nieto Rodrigo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su hijo político Marcelo Vázquez, hijas Karina, Florencia y Arihana, nietos Valentín, Juan Cruz, Benja y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su hermana Ramona Vázquez e hijos Papilo y Peque, Pato y Marianella, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Tito el vendedor que no tiene mostrador nuestro campeón, nuestro abuelo, Siempre dijiste Recuerda lo que poder y olvida lo que das" pero no quisiéramos que olvides que nos diste la infancia más feliz. Naciste para ser un grande y así te fuiste, enseñándonos que el verdadero amor no muere jamás. De tu grupo Favorito; tus nietos.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Abuelito gracias por todo lo que nos has dado. Simplemente te amo y te vamos a extrañar. Sus nietos Cristina y Emiliano, sus bisnietos Pauli, Josefina y Guille, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus sobrinos Omar, Ruben, Titina, Roxana, Viviana y Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Personal Directivo, compañeros y amigos de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de la Capital, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá del Ing. Hugo Alberto Sequeira. Ruegan para él oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Dra. Elsa Sara Sequeira. Ruega una oración en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Padre y abuelo te vamos a extrañar mucho, esperamos que la luz de tu alma, nunca se apague y nos ilumine constantemente para poder seguir. Te amamos mucho Mili, Cami y Becky.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Daniel Fernández y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Viejito querido; volviste a la dicha de siempre, junto a tu compañera de toda la vida, Nos dejas un gran desconsuelo en esta tierra, pero la inmensa satisfacción de haberte disfrutado. Te amamos, Tely, Karina y Gustavo, Flor y Llamil, Arihana y nietos Velen, Juan Cruz, Benja y Martina participan con profundo dolor su partida.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Susana y Pirulo Zabaleta, sus hijos Andrea y Gabriel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Los amigos y compañeros de sus hijos Alberto y Ricardo del club de futbol Amateur San Fernando: Toro, Yuya, rami, Homero, Diga, Cula, Santi, Virili, Sisti, Topo, AMérico, Fran, Jetón, Pory, Pablo, Manolo, Moro, Pedro, Batata y Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque Tu estarás conmigo". Los amigos de sus hijos Gustavo Ledesma, Sandra Juárez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinas Susy de Ledesma, Marcela Ledesma y Myriam Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Lalo Salvatierra e hijos, Magalí, Lili, Juan y respectivas familias y Vicenta participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a Becky, sus nietas Milagros, Camila y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BARRAZA DE CANALE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. "Mis ojos te vieron partir, pero mi corazón no te dejó ir"… Negrita querida: Siempre estarás presente en nuestras vidas y que en este descanso eterno, el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón y haga brillar para ti la luz eterna. Su madre, hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santa Rita, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

FIGUEROA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/96|. Las almas de los justos están en manos de Dios, y no los afectará ningún tormento. Su tío José, sus primas Paola y Vanesa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

HERRERA DE VILLALBA, MARTA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Vivirás siempre en nuestro recuerdo y nuestros corazones. Tus compañeros de la seccional 2549 y demás compañeros del Registro Civil, al cumplir nueve días de su fallecimiento invitamos a la santa misa el día 10 del cte. mes a 20.30 hs en iglesia Catedral.

ROLDÁN, MARTÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/01|. Padre a 17 años de tu partida hacia la casa del Señor, tus hijas que nunca te olvidarán, porque siempre estás en todo momento de nuestras vidas, Josefina y Silvia Roldán y flia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced, ruegan oraciones en su memoria.

SAMBATARO, ALFREDO DOMINGO (h) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/16|. Querido padre a dos años de tu partida. Dejaste un vacío muy grande en nuestras vidas. Te extrañamos mucho. ¡Que Dios te guarde en su Reino y te brinde la paz por siempre! Tus hijos Claudio, Ricardo, hija política Daniela, sus nietos Ale, Ago, Mily, Vale, Milo, Jonathan y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Papi querido hoy hace 1 año de tu partida a la casa del Señor. Llevo en mi mente tu mirada llena de amor y tu sonrisa está siempre presente. Estarás siempre en nuestros corazones. Te amamos. Su hija Evelyn, su esposa Viviana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan una oración en su memoria.

TREJO, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Que difícil fue vivir un año sin tu presencia, pero tu espíritu ilumina nuestras vidas. Me queda el consuelo de saber, que tanto familiares, como amigos, te recuerdan como una buena persona. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Elvira Paz de Villalba, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su desaparición física.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MARUCCI, ELSA GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su prima Nélida Mercedes Marucci, sus sobrinas Marisa Angélica Digión de Sadir y familia, Leda Beatriz Digión y su hijo Ugo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su hermana política a Ibe Pifferi de Angeleri, su sobrino Héctor Mario Angeleri, Ana Badami y sus hijos Verónica y Daniel Camacho, Martín, Jessica Salomón y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su sobrino Ramón Montenegro, sus hijos Daniel, Carolina, Bamby y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Señor recíbela en tu Casa Celestial y que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina María Cristina Montenegro, sus hijos Carlos Andrés, Ramiro Martín Casóliba y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan una oración en su querida memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus sobrinos Diony, Josefa, Teresa Tejeiro Santillán y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus vecinos Norma, Marina, Seba y Emilia que te van a extrañar mucho, acompañan en el sentimiento a Tere, Juan Carlos, Martín y Luca.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Tus amigos José Luis Balteiro, María Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos Vicente y Guadalupe y Daniel y Flavia, sus nietos Santiago, Faustino y León, Olga de Balteiro participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Tere, Juan Carlos, Martín y Luca.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Desde Tucumán acompañan: Sus sobrinos: Rosa Angeleri de Calcerano y familia, César Armando Angeleri y familia participan su fallecimiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ALIENO DE FERRANDO, YOLANDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/16|. Madre querida "Chicha", cuanto falta nos haces hoy hace 2 años de tu partida al Reino Celestial, nos cuesta aceptar tu ausencia, fuiste y serás nuestro orgullo madre mía. Gracias por haber existido y ser la luz de nuestras vidas. Te amamos y te llevaremos en nuestros corazones. Tus hijos Pichi, Walter, David, Yaqui, Tana y Luchi; tus hijos políticos, nietos y bisnietos.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÓRDOBA DE IBÁÑEZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 8/2/18|. Los folcloristas de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del colega Alejandro Ibáñez, elevan oraciones en su memoria. Frías.

CÓRDOBA DE IBÁÑEZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 8/2/18|. La Asociación Civil Vecinal San Francisco Solano del barrio Banda Verde, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del integrante de la comisión de esta institución, Alejandro Ibañez,. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GARCÍA, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal, personal del Organismo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Laura Flores, Jefa de la Sección Sueldos del Organismo, la acompañan en su dolor y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

GARCÍA, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera participa el fallecimiento de la madre de la Sra. Laura Flores, Jefa de la Sección Sueldos del Organismo, la acompaña en su dolor y eleva oraciones en su memoria rogando por la cristiana resignación de su familia y el eterno descanso de su alma.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Su prima Norma Torres de Agüero y sus hijos Luis Fernando Agüero y Zumilde Barrientos, Martín Rios y Viviana Agüero, lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan cariñosamente a su esposo Pocho e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Su prima Norma Maldonado de Torres, su hija Silvia Torres, hijo pol. Walter Joos, sus nietos Sophía y Walter Joos, nieto pol. Giulio Piccolli participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Chichi de Salomón y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Marta rogando a nuestro Señor Jesús resignación para toda su familia. Que descanse en paz.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Blanca Manzur, sus hijas Claudia y Mimí, su nieto Santiago y su Yerno Claudio, lloran la partida de quien fuera amiga de la vida, vecina, y colega. Que Dios la ponga en el mejor lugar, rezamos por ella. Que en paz descanse.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Alada Corvalan, Teresa Russo de Corvalan y flia., participan con inmensa tristeza el fallecimiento de la esposa de su primo Pocho y hace llegar sus condolencias y sentido pésame a toda su flia., Elevan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para su esposo e hijos.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Dr. Angel Ramon Bagli y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. María Siria Daher, sus hijos Luis Alberto, Gustavo Simon, María Gabriela, Cesar Fernando Azar y sus respectivas familias, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Dra. Salomón Liliana Ramona, Dr. Richetta Luis Delfín, Dr. Richetta Luis Alfredo, CPN. Richetta Sofía Rosella participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. La comunidad educativa de la E.S.P.E.A Nº2 Manuel Gómez Carillo participa con dolor el fallecimiento de la madre del colega, Prof. Jorge Herrera. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mariela Gómez de Rossi y flia, desde Loreto, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de dolor. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. José, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Ritín y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Chicha y Lucy Riachi participan con gran dolor el fallecimientod e nuestra vecina y amiga y acompañan con oraciones a la familia Herrera Santucho.

WALASKEK, CASIMIRA ANUCHA (q.e.p.d) Falleció el 6/2/18 en Córdoba|. Coca de Cornejo, Rodolfo Schweizer y Durbal Gómez participan con profundo dolor su partida al reino de Dios de nuestra querida amiga "Calla", oriunda de Polonia, quien pasó su infancia en Villa Ancaján (Loma Negra). Ruegan una oración en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Que el Señor la tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar la luz que no tiene fin. Raúl Armas y familia acompaña en el dolor a su esposo Juan Carlos, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, rogando a Dios resignación y oraciones en su memoria.