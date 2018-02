"Volvería a ir al cumpleaños de Tévez"

10/02/2018 -

"Chiqui" Tapia fue cuestionado por varios directivos y por parte de la prensa, cuando el domingo estuvo en el cumpleaños de Carlos Tévez, tras el partido ante San Lorenzo. "Fui al cumpleaños de un amigo. Es un acto privado. Lo volvería a hacer porque no iba a cambiar el resultado de un partido. Yo fui a un cumpleaños ocho horas después. Fui a festejar y a acompañar a un amigo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No nos hacen bien este tipo de cosas. Uno tiene valores de vida, que no tiene por qué descuidar. No puedo dejar de ir al cumpleaños de un amigo. A mi cumpleaños ha venido también Jorge Brito. A mis amigos los elijo. Los familiares se heredan. Si mi amigo cumple años y me invita, ganase o perdiera Boca, iría. No tiene nada que ver. Yo soy presidente de todos los clubes, lo siento así".