"No estamos cerca de implementar el VAR"

Fotos PRESENCIA. Claudio Tapia y Gerardo Zamora firmaron ayer un convenio marco en el Nodo Tecnológico. Luego, el presidente de la AFA habló con la prensa.

10/02/2018 -

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, visitó ayer Santiago del Estero y habló de muchos temas. Entre ellos, hizo hincapié en la implementación de la tecnología en el fútbol doméstico, algo que consideró todavía lejano de concretar.

"El VAR se podrá aplicar cuando la tecnología esté acompañada del hombre y cuando el hombre acompañe a la tecnología. Cuando estemos convencidos que va a ser un aporte, vamos a aplicar el VAR. Nosotros ya hicimos charlas. Vinieron miembros de la Conmebol y se hizo una presentación en el predio de la AFA, de la que participaron dirigentes y árbitros. Hoy no estamos tan cerca de poder implementarlo. Debemos cuidar el espectáculo. La tecnología debe llegar. Es así. Pero debemos estar convencidos que puede ser un aporte", declaró Tapia.

Respecto de las polémicas por supuestos errores arbitrales a favor de Boca, "Chiqui" Tapia destacó: "Nosotros, antes de opinar como hinchas, debemos tratar temas. Hay un montón de situaciones que vive el fútbol argentino que no son buenas y que van a dejar de pasar. Muchas veces uno quiere quedar bien con los hinchas de su club y hace declaraciones que no aportan para nada y que no construyen. Hay que seguir trabajando de esta manera. Debemos cristalizar el fútbol, dándole la posibilidad a los dirigentes que sean parte de la construcción. Cambiar el fútbol".

El presidente de la AFA subrayó: "Hoy estoy como presidente de la AFA gracias a dos dirigentes como Pablo Toviggino y Guillermo Raed. Eso lo tengo muy claro".

"Hemos logrado por primera vez en tres años, comenzar un torneo en tiempo y forma. Hay clubes que no tienen deudas con sus jugadores, se modificaron los estatutos y los reglamentos. Hemos salido de una economía que no tenía estabilidad con sus instituciones a hoy tenerla. A los clubes que no cumplen, hoy se los sanciona. Hay que seguir cambiando", cerró Tapia.