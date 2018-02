Habló el jugador paraguayo implicado en el escándalo: "Me preocupa mi carrera"

Fotos PROTAGONISTA. Bernardo Caballero fue acusado por el presidente de Rubio Ñu de tener una relación con él y con su representante.

10/02/2018

El escándalo en Paraguay que tiene como protagonistas a Bernardo Gabriel Caballero y a Antonio González, jugador y presidente del Club Rubio Ñu, sigue sumando capítulos. Romances, terceros en el medio, peleas y acusaciones, también denuncias y una causa judicial abierta, como el comunicado oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ante todo eso, Caballero habló con el diario Olé y reveló: "Me preocupa mucho mi carrera. Para mí es muy fuerte esto que me está pasando, me siento muy afectado".

Aunque el jugador no quiso dar muchos detalles, sí reveló que está preocupado por cómo seguirá su carrera dentro de las canchas. "Siempre soñé jugar en Olimpia y también en el extranjero", soltó el defensor. Y reveló cuál es el jugador que tiene como modelo a seguir: "Mi ídolo es Neymar".

¿Qué fue lo que pasó? Según parece, Caballero y González tenían un romance, pero el jugador dejó al dirigente ya que se enamoró de su representante, Valentín Ozuna. El mismo Bernardo confirmó la nueva relación. El presidente respondió con un video en el que hasta rompió el contrato del jugador. "Vamos a ser sinceros, Bernardo es una persona que estaba conmigo en Rubio Ñu, era muy especial para mí. Entre paréntesis, era mi pareja personal", dijo González. Pero luego, más enojado, tiró: "¿Vos qué pensás, te vas a burlar de mí? Mirá lo que estoy haciendo con tu contrapase. Olvidate de jugar y decile a tu chongo, vos p.. de m.., y metete tu plata en tu c..". Hay una causa judicial y aparecieron más denuncias contra el presidente.