Mitre ganó y se atreve a soñar

Fotos DEBUT AUSPICIOSO. Franco Olego, quien tuvo ayer su estreno con la camiseta de Mitre, marcó el primer gol del Auri y abrió el camino de la victoria.

10/02/2018 -

Jugando su mejor partido desde que está en la B Nacional, Mitre superó anoche por 3 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, y no solamente se alejó de la zona roja del descenso, sino que trepó al octavo lugar con 20 puntos y quedó en puestos de reducido por el segundo ascenso.

Franco Olego, Daniel Gonzales y Ramiro Fergonzi marcaron los tantos del Aurinegro, que ganó por primera vez por más de un gol en esta temporada. También fue su primer partido en el que anotó tres tantos. Descontó Milton Céliz para los mendocinos.

A pesar de que Mitre intentó imponer condiciones desde un principio, fue Independiente el que lució mejor en el primer cuarto de hora. La visita tuvo más la pelota y abrió bien la cancha para generarle peligro al equipo de Sialle, pero le faltaba precisión en los metros finales.

Mitre no encontraba la pelota y se mostraba perdido en la cancha, hasta que llegó el gol y desde ahí todo cambió. Sobre los 20 minutos Mitre se puso en ventaja. La jugada la inició Fergonzi, que recuperó una pelota en el medio y abrió rápido a la derecha con Pérez Guedes, el ex Racing asistió a Silva que se proyectó y tiró el centro atrás para Fergonzi, que no le dio bien porque un defensor lo trabó, pero el rebote le cayó justo a Olego, que casi debajo del arco sólo tuvo que empujarla.

Desde ahí el equipo de Sialle manejó el juego, con la conducción de Pérez Guedes, de muy buen primer tiempo, que tuvo en Silva un buen socio por derecha. El sacrificio de Fergonzi para pelearla a todas y complicar a la defensa mendocina también fue importante.

A los 38 tuvo otra chance clara el local, otra vez con las proyecciones de Silva por derecha. Esta vez el ex Defensa y Justicia se animó y le dio con potencia cuando entraba al área, pero el arquero Aracena con los puños la mandó al córner. Sobre el final recién se arrimó Independiente Rivadavia, con un remate de media distancia de Méndez, bien controlado por Mastrolía.

El segundo tiempo arrancó más pausado. Mitre intentó jugar con su ventaja y le cedió el balón a Independiente, para explotar los espacios con la velocidad de Olego y Fergonzi.

La apuesta parecía salirle bien a Sialle, porque los espacios aparecieron, aunque Fergonzi falló en la definición. A los 11’, el ex Flandria apareció por derecha y su remate al primer palo se fue apenas desviado. Dos minutos más tarde, la jugada la inició Olego por el medio y abrió para Fergonzi por derecha, que optó por rematar en vez de buscar a Olego y exigió una gran respuesta de Aracena.

Sobre los 16’ Mitre se llevó un susto con el cabezazo de Strahman, que pegó en el poste derecho de un vencido Mastrolía, pero fue una jugada aislada. Porque el local siguió siendo el dueño del partido. Y, con espacios, daba la sensación de liquidarlo en cualquier momento. No pudo ser a los 23’, en otra situación dilapidada por Fergonzi, esta vez entrando por izquierda y definiendo muy mal. Pero sí fue a los 31’, con una gran jugada de Pérez Guedes por izquierda, que terminó en un centro-pase atrás para que Gonzales pusiera el 2 a 0.

Cuando parecía que Mitre se iba a florear, llegó el descuento mendocino que le puso suspenso a la noche. Fue sobre los 43’ cuando Céliz capturó un rebote de Mastrolía tras un potente remate de Piergacomi.

Con la visita jugada en un córner, Fergonzi encontró su gol a los 48’, aprovechó que el arquero había ido a buscar al área rival y, tras recorrer varios metros con el balón, definió con el arco vacío para ponerle el broche de oro a una gran noche aurinegra. Mitre ganó y se atreve a soñar.