"Cristina tiene muchos votos, pero no para ganar elecciones", señaló Alberto Fernández

Fotos POSTURA. El ex jefe de gabinete del kirchnerismo reconoció que "Cristina (Kirchner) es una dirigente política muy importante" en el país.

10/02/2018 -

El ex jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, caracterizó a Cristina Fernández de Kirchner como "una dirigente importante del peronismo que tiene muchos votos, pero no para ganar elecciones", al manifestar sus impresiones sobre la actualidad del peronismo, que lo llevó a reunirse con la ex presidenta en las últimas semanas.

El dirigente, que en las elecciones se recostó con Florencio Randazzo, después de emigrar del Frente Renovador de Sergio Massa, resaltó que "Cristina (Kirchner) es una dirigente política muy importante", pero al mismo tiempo que terminaba siendo "funcional" para la estrategia política del Gobierno.

"Por más que tuviera muchos votos, no alcanzan para ganar (las elecciones), nadie puede ganar sólo. No hay que caer en la lógica que propone el gobierno", dijo y reconoció que tras abandonar su cargo: "terminamos peleados, acusándonos de cosas terribles, y dándole un espacio muy grande a los detractores".