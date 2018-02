Poco de Facundo Campazzo en la derrota de Real Madrid

10/02/2018 -

El argentino Facundo Campazzo cumplió un flojo desempeño en Real Madrid, que cayó ante Olympiakos de Grecia, por 80 a 79, en partido de la fecha 22 de la Euroliga de básquetbol.

El base cordobés, de 26 años, no sumó ningún punto, a pesar de que lanzó en siete ocasiones al aro (cuatro dobles, tres triples). El ex Peñarol aportó 3 asistencias, 2 recuperos y 1 rebote en los 23 minutos que participó del juego en el ex Palacio de los Deportes de la capital española. El jugador más destacado del quinteto "merengue" resultó el armador esloveno, Luka Doncic, quien redondeó una planilla de 27 puntos.