Julio Zamora denunció a los dirigentes del Real Potosí de Bolivia

10/02/2018 -

Al borde de la quiebra por una deuda de 20.000 dólares con un centro médico de Bolivia luego de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) mientras dirigía al Real Potosí en noviembre pasado, el técnico argentino Julio Zamora denunció que los dirigentes del equipo "me han dejado tirado".

"En ningún momento se hicieron cargo" -denunció el ex futbolista de 52 años en diálogo con Télam desde Bolivia- "hasta dijeron que yo no tenía contrato con ellos ,y yo tenía firmado hasta el 17 de diciembre, cuando se terminaba el campeonato". Además, el ex jugador del seleccionado argentino, Newell’s, River y Cruz Azul de México, desmintió la versión que hizo pública el presidente del club boliviano, Daniel Ordoñez, donde manifestaba que había visitado al entrenador durante la internación en el hospital: "Yo tenía buena relación con el presidente, pero después de que pasó esto no lo vi nunca más, jamás me llamó". Por lo tanto, informó que ya está en contacto con un abogado en Argentina para iniciar acciones legales contra el Real Potosí: "Yo nunca fui de hacerle juicio a nadie, por más que me hubieran quedado debiendo dinero, o se hayan portado mal conmigo, pero mi salud está primero".

"Es una lástima que trascurramos por este camino, porque la vida está antes que la plata, y eso es lo que me molesta en este momento", explicó.

Ya en etapa de rehabilitación luego de la intervención quirúrgica, Zamora agradeció tanto a sus ex compañeros como a los clubes por donde ha pasado como futbolista, que brindaron su apoyo para juntar el dinero necesario para cancelar la deuda con la clínica. Newell’s vendió ayer un bono contribución de $50 antes del partido ante Colón, por la fecha 15 de la Superliga, mientras que en México Cruz Azul y América jugarán un amistoso a beneficio.