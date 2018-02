Sampaoli se reunió en Olivos con Macri

Fotos SEGUNDA VEZ. La del lunes fue la segunda reunión entre Macri y Sampaoli, que ya habían estado juntos en Olivos el 16 de junio del año pasado.

10/02/2018 -

El presidente Mauricio Macri se reunió con el entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, en la Quinta de Olivos y le pidió que los jugadores del equipo nacional se hagan presentes en la Casa Argentina que se instalará en Rusia, durante la disputa del Mundial 2018.

Si bien la reunión entre el presidente y Sampaoli se conoció este viernes, la misma se produjo el pasado lunes, en la Quinta Presidencial de Olivos.

Una foto que circuló por internet y que dio a conocer el portal "Doble Amarilla" mostró al DT de Casilda con el ex jefe de Gobierno porteño hablando animadamente.

La última vez que Macri y Sampaoli se reunieron fue hace siete meses, cuando el casildense hacía poco tiempo se había sumado al equipo nacional.

Macri le confirmó a Sampaoli que presenciará los partidos ante Islandia (el 10 de junio en Moscú) y Croacia (el 21 de junio en Novgorod), durante el Mundial de Rusia 2018.

El mandatario argentino había sido invitado por su par Vladimir Putin para estar durante el Mundial en Rusia, por lo que el Gobierno nacional instalará una Casa Argentina en Moscú, una suerte de residencia-embajada semiabierta en la que el Presidente planea reunirse con líderes políticos y empresarios.

Por ese motivo Macri le pidió a Sampaoli si en alguna ocasión algunos jugadores argentinos podían acercarse al lugar.

Si bien la Casa Rosada no dio a conocer primera la reunión, luego salió a confirmarla, pero se aclaró que Macri no habló sobre la inclusión o no de Carlos Tévez, ídolo de Boca, quien con 34 años quiere tener un lugar en la lista definitiva. Incluso Macri le preguntó a Sampaoli si ya estaba definida parte de la lista que irá al Mundial, pero el DT evitó pronunciarse al respecto.

El propio Presidente pidió reunirse con Sampaoli y compartieron un almuerzo que duró dos horas, entre las 13 y las 15, y básicamente se centraron en temas futbolísticos de cara al Mundial de Rusia.

El diálogo entre Macri y Sampaoli se produjo el lunes en la Quinta de Olivos durante un par de horas en la que intercambiaron opiniones de fútbol.

Macri y Sampaoli tuvieron su segundo encuentro desde aquel celebrado el 16 de junio del año pasado en el mismo lugar. Aquel tuvo carácter oficial, con medidas de protocolo y el aviso con antelación a los medios de comunicación, pero en esta ocasión se produjo en absoluta reserva.

El seleccionado argentino de fútbol, con el astro Lionel Messi, debutará en Rusia 2018 el 16 de junio cuando enfrente a Islandia en el estadio Otkrytie Arena de Moscú. Luego, enfrentará a Islandia (21 de junio) y Nigeria (26 de junio).