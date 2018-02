Abogado Zonzini: "Nahir llora mucho porque le cerraron su Instagram"

Fotos REACCIÓN. Los dichos generaron indignación en las redes sociales.

10/02/2018 -

De acuerdo con lo informado por Jorge Zonzini, Nahir Galarza, la joven acusada de asesinar a su novio en Gualeguaychú, llora mucho porque "perdió su cuenta de Instagram". Estas declaraciones generaron indignación en las redes sociales.

"Nahir llora mucho. Sabe que lo perdió. Intentaron recuperarla, pero la perdió. Aún no sabemos quién se lo cerró. Me lo atribuyeron a mí, pero yo no fui", aseguró Zonzini en una entrevista radial.

En el mismo sentido, aseguró que era imposible que sus compañeras le hayan dicho que había ganado seguidores en esta red social ya que "son testigos de la causa". Y agregó: "Sólo hablamos con ella su papá, su mamá y yo".

Zonzini asegura que quieren convertirla en "un monstruo", cuando en realidad sólo es "una estudiante, una colegiala, fanática de Justin Bieber".

"Entras a su celda y, al minuto, salís descompuesto. Tiene una cama de cemento, un colchón de una pulgada, una mesa de cemento y no hay ni silla. La comida, se la hace su mamá", cerró.