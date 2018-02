La importancia de los controles a tiempo

10/02/2018 -

"La responsabilidad de los papás es saber exactamente si el niño tiene algún problema en su visión o no, porque en la niñez todo se resuelve mucho más fácilmente. Un ojo que no haya recibido una corrección en su niñez ya entra en un cuadro que se lo conoce como ‘ojo vago’ o ambliopía, por lo cual ya no aprende a ver. Por ello hay que saber si un niño no ve bien, no por esforzarla recuperará su visión. En estos casos siempre se necesita asistencia y tratamiento", explicó la Dra. María Luisa Rogel.

Y agregó: "Hoy en día, gracias a toda la información que circula respecto del tema, es que casi nadie pide para la escuela un certificado de favor, sino que los mismos padres exigen un control".

Asimismo destacó que "así el año pasado el niño haya sido sometido a un control y hoy ya usa lentes, igualmente debe cumplir ahora con un nuevo examen".