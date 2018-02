"Luli" rompió vínculo con la subrogante de su hija Matilda

10/02/2018 -

Luciana Salazar volvió a ser noticia. En una revista de actualidad de Buenos Aires, la modelo destacó que si bien mantuvo una buena relación con la mujer que llevó a su hija, Matilda, en su vientre durante 9 meses, ahora decidió cortar todo vinculo con la subrogante.

"No quedé con tanto diálogo, ella intentó, más que nada por su hija, pero ya está para mí. No fue fácil para mí, todo el proceso desde que se gestó, así que hay cosas que prefiero borrar de mi cabeza. Desde el día que me entregaron a mi hija, fue ‘chau pasado’", dijo. La decisión llamó la atención ya que en entrevistas anteriores, "Luli" había hecho hincapié en la excelente relación que había entre ellas e incluso consideró a la hija de la subrogante como una "hermana del corazón" para Matilda.

Además reveló que su ex, Martín Redrado ya conoció a la bebital