La crisis de la clase media de EE.UU. en una serie de HBO

Los ganadores del Oscar, Tim Robbins y Holly Hunter, protagonizan "Here and Now", nueva serie que HBO estrenará mañana, a las 23, centrada en una progresista familia multirracial compuesta por marido, mujer, tres hijos adoptados provenientes de Liberia, Vietnam y Colombia y una cuarta hija biológica, cuyos vínculos serán puestos a prueba cuando uno de los chicos comience a ver cosas que el resto no.

La primera temporada de la serie, compuesta por 10 episodios de una hora, fue creada y producida por Alan Ball, ganador de un Oscar por el guión de "Belleza americana". Ball ideó un drama con tonos cómicos en el que una familia con aires hippies cómodamente aburguesada encuentra, en el contexto depresivo que representó para los demócratas estadounidenses el triunfo de Trump, que muchas de las seguridades sobre las que se apoya su cosmovisión son más débiles de lo que creían y que todo podría desmoronarse.

Tim Robbins es Greg, un respetado profesor de filosofía y escritor admirado por sus alumnos, y Holly Hunter es Audrey, una ex terapeuta convertida en mediadora de conflictos en escuelas secundarias.

Su vida acomodada en una casa de los suburbios de Portland, esa ciudad paraíso para los hipsters norteamericanos en el estado de Oregon, con sus librerías y cafeterías, transcurre de forma apacible, pero enmascara frustraciones, crisis de la mediana edad y rencores reprimidos.

Además de una hija adolescente biológica, Kristen, la pareja tiene tres hijos adoptivos, cada uno proveniente de un continente diferente. Ashley es originaria de Liberia, Duc de Vietnam y Ramón de Colombia. A través de Ramón es que "Here and Now" asoma como algo más que un relato de las contradicciones de la clase media norteamericana, ya que comenzará a experimentar una serie de encuentros inexplicables con el número "11:11" hasta que sufra un episodio en el cumpleaños de su padre.