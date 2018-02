Melanie Griffith, opacada por el accionar de una feminista semidesnuda

10/02/2018 -

La actriz estadounidense Melanie Griffith, de 60 años, brilló en el Baile de la Ópera de Viena, aunque la aparición de una activista del movimiento feminista "Femen" que, semidesnuda, protestaba contra la asistencia del presidente ucraniano, Petró Poroshenko, le robó algo de su protagonismo.

El breve e inesperado incidente se produjo segundos después de que el presidente de Ucrania bajara de un automóvil delante de la puerta del teatro lírico que alberga este evento, culminación del carnaval austríaco y la máxima cita de la alta sociedad en este país.

Para sorpresa de todos los presentes, en la alfombra roja de la escalinata exterior del edificio apareció una mujer vestida de largo y negro que súbitamente se descubrió el torso. En su pecho y vientre había escrito "Poroshenko get the fuck out" (Poroshenko, vete a la m...).

Todo duró pocos segundos, pues de inmediato una decena de policías la redujeron y se la llevaron por la fuerza, mientras ella se resistía y no paraba de gritar. De 25 años, la mujer fue detenida bajo la acusación de perturbación del orden y de la decencia.