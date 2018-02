Fotos Falleció Reg E. Cathey, conocido por su trabajo en House of Cards

Hoy 09:11 -

Reg E. Cathey, quien si bien muchas veces tuvo papeles secundarios, su registro actoral nunca pasaba desapercibido, falleció hace algunas horas en su hogar de Nueva York, a los 59 años.

Dueño de una carrera extensa, Cathey comenzó su trayectoria en 1984, en el film televisivo A Doctor´s Story, para el cual tuvo una participación mínima. En los años posteriores, el actor lograría varios papeles pequeños que le permitieron un constante crecimiento. En 1987 participaría de la serie educativa Squeare One TV, y tendría trabajo en conocidas películas o series como Star Trek: La nueva generación, La máscara, Peligro inminente e incluso Pecados capitales.

El giro más importante de su carrera llegaría en el año 2000, con el estreno de la miniserie The Corner, producida por HBO y escrita por David Simon. Ese guionista se convertiría en una piedra angular para Cathey, porque a los pocos años él lo convocaría nuevamente para The Wire, una de las series más importantes de la televisión moderna. Allí Reg entraría en sus dos temporadas finales para componer a un astuto asesor político.

Para The Corner y The Wire, Simon escribió dos de las grandes interpretaciones que Cathey logró a lo largo de su carrera. La relación entre el guionista y el actor fue tan importante, que incluso Simon fue prácticamente el primero en despedir al intérprete a través de redes sociales. Junto a una imagen del artista en The Wire, Simon escribió: "Reg Cathey, 1958-2018. No solo un excepcional y enorme actor, sino también uno de los más exquisitos seres humanos con el que compartí jornadas de grabación. Solo con su ingenio, podía doblegar a cualquiera para dejarlo pensando. Reg, tus recuerdos son una gran bendición".

Reg también formó parte de House of Cards, y allí compuso a Freddy, el personaje de mayor popularidad de su carrera, y el que le valió ganar en 2015 un Emmy como Mejor actor invitado. Beau Willimon, el creador de esa ficción política, también utilizó su cuenta de Twitter para despedirse: "Reg Cathey era único en su especie. Rebosante de vida, de generosidad, ético y una fuente de talento. Amado por todos aquellos que tuvieron la suerte suficiente de conocerlo y trabajar con él. Serás enormemente echado de menos. Descansa en paz, Reg".