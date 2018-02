El Gobierno convocó a la madre del ladrón muerto: "No sé si voy a ir"

Fotos Ivonne Kukok reclama justicia por la muerte de su hijo.

El Gobierno nacional convocó a Ivonne Kukok, la madre del delincuente asesinado por el policía Luis Chocobar, a mantener una reunión con Claudio Avruj, pero ella aseguró que aún no decidió si asistirá, ya que su pretensión es que la atienda el presidente.

"Me va a recibir el secretario de Derechos Humanos. Y no creo presentarme porque el pedido era para el presidente Macri. Todavía no lo hablé, siempre lo hablo primero con mi familia. Todavía no tengo dicho si voy a ir o no", manifestó la mujer en declaraciones a la prensa.

Según detalló la madre de Kukok, la citación es para el miércoles 21, a las 11. Su hijo fue asesinado de un disparo cuando escapaba tras haber asaltado a un turista, propinándole 10 puñaladas.

"A ellos no les importa ni el policía ni mi familia. A ellos les interesa otra cosa, como acreditar lo que es el gatillo fácil. Permitir que cada vez que se equivoque, un chico sea asesinado por estas personas que se llaman policías. Y no permitir que sean juzgados, que tengan la suerte que tuvo mi hijo, que no fue juzgado por un juez, que es el poder, sino por el mismo policía", opinó muy molesta.

Como se recordará, Ivonne Kukok reclamó el pasado martes que el presidente Mauricio Macri la reciba en la Casa Rosada para escuchar su versión de los hechos, tal como lo hizo el pasado 1 de febrero con Chocobar.