Los Jaguares con Tomás Lezana cayeron ante Bulls

Jaguares cayó en su último amistoso de la pretemporada, por 21-12 ante Bulls en Pretoria. Julián Montoya y Javier Ortega Desio apoyaron los tries de la franquicia argentina.

JAGUARES: 1-Felipe Arregui, 2-Agustín Creevy, 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Matias Alemanno, 5-Tomas Lavanini, 6-Pablo Matera (c), 7-Javier Ortega Desio, 8-Tomás Lezana, 9-Gonzalo Bertranou, 10-Nicolás Sánchez, 11-Ramiro Moyano, 12-Bautista Ezcurra, 13-Emiliano Boffelli, 14-Bautista Delguy, 15-Joaquin Tuculet.

Suplentes: 16-Montoya, Julián. 17-Leiva, Nicolás. 18-Diaz, Javier. 19-Zeiss, Juan Pablo. 20-Petti, Guido. 21-Kremer, Marcos. 22-Leguizamón, Juan Manuel. 23-Senatore, Leonardo. 24-Landajo, Martín. 25-Hernández, Juan Martín. 26-Diaz Bonilla, Joaquín. 27-González Iglesias, Santiago.

BULLS: Francois Brummer, Andell Loubser, Dries Swanepoel, JT Jackson, Jade Stighling, Manie Libbok, Embrose Papier, Jano Venter, Themba Bholi, Marco van Staden, Lood de Jager (c), Ruben van Heerden, Frans van Wyk, Edgar Marutlulle, Trevor Nyakane.

Suplentes: Warrick Gelant, Divan Rossouw, Jesse Kriel, Burger Odendaal, Johnny Kotze, Handre Pollard, Andre Warner, Hanro Liebenberg, Jason Jenkins, Roelof Smit, RG Snyman, Conraad van Vuuren, Jaco Visagie, Pierre Schoeman. Jan-Henning Campher, Matthys Basson, Lizo Gqoboka, Shaun Adendorff, Theo Maree.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 16 y 21’ Tries de Bholi y Van Wyk convertidos por Libbok (B).

Resultado parcial: Bulls 14-0 Jaguares.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 6’ Try de Gelant convertido por Pollard (B), 19’ Try de Montoya (J), 39’ Try de Ortega Desio convertido por Hernández (J).