Ganadores y perdedores ante el cambio de escenario

Hoy 20:36 -

El dólar cerró a 20,35 pesos el viernes en la city porteña y alcanzó un nuevo récord histórico ante la volatilidad internacional y el apetito por dolarizar portafolios de inversión.

Una variable tan sensible como el dólar para la economía argentina lleva a un cambio de escenario en el plano económico. Inflación, salarios, exportaciones, deuda, economías regionales y hasta el gasto público se modifican para conformar un nuevo panorama en el que hay claros ganadores y perdedores.

Ganadores

Los principales dentro de este grupo son todos aquéllos vinculados con la exportación. “Además de los exportadores, la industria, los sustitutos de importadores, las economía regionales y el agro”, enumeró Hernán Hirsh, de FyE Consult.

También Guido Lorenzo, de ACM, identificó dentro de estos a los del sector exportador, aunque advirtió que hay dos factores que pueden traducirse en que no sea todo ganancia. Por un lado “hay un lockout de camiones en Rosario por el que no están saliendo muchos granos; en segundo lugar no está habiendo lluvias y se están perdiendo unas cuantas toneladas de soja, por lo tanto, la cosecha va a ser menor”.

Incluyó a las economías regionales, un sector que está siendo monitoreado desde Hacienda, a las que “la ecuación no les estaba cerrando con la apreciación del peso”, dijo. “En general venden a un dólar que no era conveniente, entonces la devaluación les puede mejorar bastante la rentabilidad por unidad vendida”, describió.

Perdedores

El gran perdedor, coinciden los analistas, es el salario. “En un escenario de suba de expectativas de inflación, va a haber un aumento de las demandas salariales. Y esto va a implicar más conflicto social”, describió Hirsch.

Para llegar a esto, se espera que el impacto se traslade a los precios y se recaliente la inflación. “A la suba de tarifas hay que agregarle el pasaje a precios de inflación: en el primer semestre será alta y los salarios lo sentirán”, acordó Gabriel Zelpo, de Elypsis. En línea con este aspecto, reconoce que se resentirán el turismo y el consumo. Hirsch agregó que en febrero la inflación esperada será mayor al 20%.

Lorenzo añadió otro efecto negativo: el déficit financiero del sector público, ya que este año hay pagos de intereses de deuda en moneda extranjera.