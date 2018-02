FÚNEBRES | 11 de Febrero de 2018

Hoy 21:25 - FALLECIMIENTOS





- Eulalia del Carmen Soria (La Banda)

- Feliciano del Carmen Paz (La Banda)

- Zulma Ester Juárez

- Mario René Navarro

- Juan Agustín Sayago (Dpto. Silípica)

- Fausto Clemente Farías (La Banda)

- Rubén Reyes Antonio

Sepelios Participaciones

ANTONIO, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Señor ya esta ante ti, recíbelo en tu Reino. Su hermana Elda Zulema Antonio de Brandán y su esposo Rubén Darío Brandán, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIO, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Su sobrina Silvia Carolina Brandán y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ANTONIO, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Señor recíbelo en tus brazos. Su sobrina Sonia Alcira Brandán y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANTONIO, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Su sobrino Rubén Darío Brandán (h) y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Dr. Raúl Castillo y familia participa con profundo dolor su deceso. Ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ZULMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus hijos María, Juan y Romina, sus nietos Shiara, Eduardo, Ashe y Ana y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPREA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAVARRO, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Chicho Cejas y familia y Pirucha acompañan a sus hijos Mario y Jorge en este momento de dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marco.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Familia González, participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado vecino. Rogamos por su eterno descanso.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Lorena Don y flia., acompañan a Becky, Mili y Cami en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Salvador Lo Bruno y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Ing. Sequeira en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. El personal técnico de Lobar SA. Participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Gerentes, profesionales y empleados del Sanatorio Alberdi SRL, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Sara Sequeira.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Dr. Felipe Pavón y sus hijos Diego, Facundo y Elisa acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Sara Sequeira.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. padre de su matriculada Dra. Elsa Sara Sequeira. Ruegan una oración en su memoria.

SEQUEIRA, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. padre de su colega Dra. Elsa Sara Sequeira. Ruega una oración en su memoria.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su hermano Gustavo Aldolfo, hermana pol. Ilda Azucena, sobrinos Gustavo, Patricia, María Gabriela, Martín, M. Belén, Máximo, Javier y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su sobrina Patricia Sgoifo, su esposo Miguel Ángel Rafael, sus hijos Gonzalo y Maria Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus primos Arq. Nazareno Sgoifo y Adela Pece, Lita Sgoifo y Biro López con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus primos hermanos Guido Gabriel, Maria del Valle, Luis Enrique Sgoifo y flia, Luis Cesar Sgoifo, Maria Mercedes y Pablo Fernandez y flia., participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurreccion y cristiana resignación para su flia.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus primos hermanos Rolando, Cristina, Liliana Avila Sgoifo y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Señor ya está ante ti, recibelo en tus brazos. Sus primos Beby y flia., Enrique y flia., Dante Hector y flia., Maria Eugenia y flia., participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su prima Marta S. de Di Piazza e hijos y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan por la feliz resurrección de Juan Carlos.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Alicia Muxi e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Roberto Montenegro (a), sus hijos Roberto P., Ernesto, Marcela, Gustavo y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de don Gustavo Sgoifo. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Martín Sebastián Sgoifo, su esposa Marcela Montenegro e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse once meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Papi querido, grande es mi dolor por tu partida pero más grande es el amor que supiste sembrar en todos los que tuvimos la dicha de conocerte. Gracias por tu entrega como esposo, padre, abuelo y amigo, por tu corazón bondadoso. Te amo. Hasta siempre viejo. Su hija María Soledad, su hijo político Ricardo Miranda, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

REYES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/12|. Su esposa Nelly, sus hijos: Diego, Javier y Mariana, su hermana Magui, su cuñado Segundo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse seis años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

LUNA, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. La vida en ocasiones es injusta... se lleva a personas muy queridas, solo nos resta recordarla con cariño. Hace 2 meses que nos dejaste para convertirte en un bello ángel que nos cuida y guía desde el Cielo... Vives en nuestro corazón. Te amamos! Tu abuela Delia, tus tías Marta de Gallardo y familia; Graciela de Comán y familia. Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FARÍAS, FAUSTO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Su esposa Julia del Valle López, hijos Adriana, Marcos, Yésica y Gisel; h. pol. Verónica, Roberto y Joaquín; nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cementerio de Pampa Muyoj. Serv. Caruso Cia. de Seg. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FARÍAS, FAUSTO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Su hermana Graciela Farías, su cuñado Luis Dorado y sus sobrinos Exequiel y flia.; Mariano y María y Rodrigo Dorado participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Av. Belgrano 532, La Bda. Y serán inhumados hoy en el cementerio de Pampa Muyoj.

MARUCCI, ELSA GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás". Su primo Héctor Alberto Covi, su esposa Eloísa Juárez, sus sobrinos Romina y René Covi participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PAZ, FELICIANO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su esposa Rojas Livia Raquel; sus hijos Malvina, Antonio, Chicho, Chila, Dani, Marcelo y Lucas; sus hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia.. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus sobrinos Víctor Angeleri y Mirta Gutiérrez, sus hijos Fernando, Víctor, Cristian Angeleri Gutiérrez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Teresita y familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. José Sarquiz, Mabel H. de Sarquiz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Dra. Carolina Anauate, Dra. María Cristina Cambareri participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Teresita Angeleri.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Dra. Carolina Anauate y compañeros del Juzgado de Familia de Tercera Nominación participan y acompañan a su hija Teresita Angeleri con profundo dolor el fallecimiento de su madre.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Las chicas de la Pelu: te despiden con mucho dolor y cariño: Andy y Aldana Miranda, Juany Urquiza, Adita de Gómez, Muñeca de Segura, Ramonita Barraza, Sole Ledesma. Jamás olvidaremos tus pícaras anécdotas y esas charlas largas y hermosas ¡Te queremos Blanky! Descansa en paz. Señor dale resignación a sus hijos Teresita y Juan Carlos y a sus adorados nietos Luca y Coca

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Walter Medina Salomón y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su hija y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Rogamos al Señor la reciba a su lado en paz y la cubra con su luz, dándole el descanso eterno". Gladys Juárez de del Pino y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Tere y Juan Carlos; nietos y demás familiares ante la irreparable pérdida, de su gran amiga Blanca. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Como olvidar tus ocurrencias y los momentos compartidos..." María Cecilia Arias y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Teresita, Juan Carlos y a sus nietos. Descansa en paz querida Blanquita.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Marita Ruiz Gadán participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Teresita.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Paola Alejandra Fioretti hace llegar sus condolencias y sentido pésame a Teresita y toda su familia.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Abelardo García Gallo y Dolores Sánchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Aldo David Molina, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, EULALIA DEL CARMEN (Gungui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus hijos María, Vinchy, Analia, Nico, Fatima, Lucia, h.políticos Martin, Charly, Ariel, Patricia, nietos Valentin, Marito, Ale, Jonas, Maxi, Giovana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio de San Jorge (Dpto.. Figueroa) - Cobertura HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. / I.O.S.E.P. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SORIA, EULALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su hija Fátima Acuña; su hijo político Martín Viotti, su nieta Giovana con profundo dolor ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en cementerio San José - Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

SORIA, EULALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus consuegros Mario Viotti y Sra. Matias, Nony y sus respectivas familias los acompañan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en cementerio San José - Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

Invitación a Misa

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Dios te llevó a su Reino, donde no existe la enfermedad, el dolor, el llanto. Fuiste un buen esposo y excelente padre y abuelo. Señor dale la paz y que brille para él la luz que no tiene fin. Al cumplirse los nueve días de su partida. Se realizará una misa en su memoria en la iglesia Santiago Apóstol a las 20.30. Su hermana política Graciela Aragón, sus sobrinas Marcela y Karina Iturre y Mabel Zanotti.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin." Dr. Joaquín A. Botta y familia participan con dolor la desaparición física de su gran amigo y compañero de ruta de tantos años. Las Termas.

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. Elsa Díaz de Botta, Letizia, Antonia y Joaquín y sus respectivas familias participan la irreparable pérdida de su gran amigo Abel. Las Termas.

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. Rosa Amanda Díaz y flia. acompañan con pesar el fallecimiento del gran doctor Abel, por tantos años de compartir todos sus momentos en su profesión. Eleva oración en su memoria. Las Termas.

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. Alejandro, Roberto Saleh y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Edgardo, Graciela, Gaby, Joaquín, Goyo y Lorena, participan el fallecimiento del papá de la querida amiga Leonor y esposo de estimada Aida. Las Termas.

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. Gustavo Fernando Videla y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. Marta R. de Mera y familia, participan con congoja el fallecimiento del esposo de querida amiga Aída. Elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. Miguel Angel Piñeyro y su esposa Martha Zelarayán, participan con dolor el fallecimiento de querido amigo Abel y acompañan en estos momentos a su familia, Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

BAZÁN DE YBÁÑEZ, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. A mi maestra de 7º Grado, a aquella de guardapolvo blanco y figura impecable, le digo ¡¡Hasta pronto!! Y acompaño con amor y oración a su esposo Julio, hija Anita; a sus hermanas Marcia y Chochi. Negrita Llarrull y familia.

CÓRDOBA DE IBÁÑEZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 8/2/18|. Los folcloristas de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del colega Alejandro Ibáñez, elevan oraciones en su memoria. Frías.

CÓRDOBA DE IBÁÑEZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 8/2/18|. La Asociación Civil Vecinal San Francisco Solano del barrio Banda Verde, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del integrante de la comisión de esta institución, Alejandro Ibáñez,. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CÓRDOBA DE IBÁÑEZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 8/2/18|. SIPEA Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del secretario de Locución, Alejandro Anito Ibañez , y ruegan oraciones por su eterno descanso. Frías.

CÓRDOBA DE IBÁÑEZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 8/2/18|. Tita López y Eduardo Pérez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

SALEH, ATILIO ROBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Diego Ramiro Layús, Silvana Perez e hijos acompañan en este duro trance a sus amigos Roberto y Ale y demás familiares, participando con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja hará que brille para ti la luz que no tiene fin. Cacho Leiva y familia participa con profundo dolor del fallecimiento de la hermana de su querido amigo Rulo.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Martitia no es un adiós para siempre, vivirás en nuestros recuerdos... dejas el ejemplo de una gran dama; dinámica, sonriente y con sus chistes. El Señor tenga la llave de santa de su casa para su descanso merecido. Nuestro profundo dolor y resignación a toda su querida familia. Lucha, María Elena Morales y Florinda (Chicana) Morales de Lagarrigue y familia.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Mi querida!!! Que descanses en paz y disfrutes de la bondad divina en compañía de tu adorado hijo Pedro. Estarás siempre en mi recuerdo. Un beso al cielo! Sandra Pérez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Yalille Elall participa con profundo dolor la inesperada partida de querida amiga Marta y acompaña a su familia en este momento de dolor.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Aldo Corvalán, Teresa Russo de Corvalán y flia., participan con inmensa tristeza el fallecimiento de la esposa de su primo Pocho y hace llegar sus condolencias y sentido pésame a toda su flia., Elevan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para su esposo e hijos.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su esposo José Herrera; sus hijos Sandra, Lito, Gustavo, Jorge, Diego, Néstor y Ramón Herrera; hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mariela Gómez de Rossi y flia, desde Loreto, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de dolor. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. José, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Ritín y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre política de la secretaria de la institución, Azucena Gutiérrez. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Confiamos en tu palabra Señor. Dalinda de Espeche, sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 1093 y Jardín de Infantes N° 450 de Los Ralos participan con dolor el fallecimiento de la madre de la docente y amiga Sandra Herrera. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Pedro Villalba y flia. participa con dolor el fallecimiento de su gran vecina y acompaña a toda la familia en este momento de dolor. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Alejandra Lazarte, desde Villa La Punta, participa con dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amiga Sandra Herrera. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/18|. Cesar y Jesús Serrano y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia Herrera Santucho en este momento de profunda tristeza. Choya.

SAYAGO, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Sus padres Ciriaco Sayago y Marcelina Argelia Mansilla, su esposa Ramona Aranda, su hijo Emiliano, sus hermanos Rosa, Juan, Miguel, Hnas políticas, nietos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio de Manogasta (dpto.. Silipica) - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

WALASKEK, CASIMIRA ANUCHA (q.e.p.d) Falleció el 6/2/18 en Córdoba|. Lucy Kobylañski te despide con profundo cariño y recuerda la juventud compartida, cuando eras interna del Colegio de Belén (primaria y secundaria) y esperabas con alegría el fin de semana para que te buscara mi papá (tu padrino) y salieras conmigo a pasear, a la matiné del Petit, o simplemente a aprender, de nuestros mayores, las tradiciones de nuestros ancestros. Luego, en Córdoba, estudiaste Bioquímica y ejerciste tu profesión en el Hospital Privado. Siempre me mandabas "Olds Polski" (la voz de Polonia) y me enseñabas tantas cosas... En mi escritorio están los dos últimos ejemplares, porque siempre me mantenías informada. Nuestras charlas telefónicas eran de horas. En mis tres operaciones en Córdoba, estuviste a mi lado y como era habitual, me traías bombones y cosas ricas. Acompañaste a mis hijos cuando fueron estudiantes universitarios en Córdoba, sobre todo a Cecy, que siguió tus pasos. La pérdida de Guillermina, tu madre, fue dolor que no pudiste superar. Era el último eslabón familiar y aunque tenías gran cantidad de amigos y sobrinos postizos, nada suple el cariño de los seres queridos. Estuviste presente en los momentos fundamentales de mi vida y te acompañé lo más que pude. Católica profunda, compartimos la dicha del "Papa polaco" y me contagiaste el "orgullo nacional". Tu vida fue plena en el servicio, rica, en la amistad. Misión cumplida. Descansa en paz.

WALASKEK, CASIMIRA ANUCHA (q.e.p.d) Falleció el 6/2/18 en Córdoba|. Las compañeras de Promoción 1953 del Colegio de Belén, despedimos con mucho cariño a la querida Anita en su partida a la Casa del Padre y ofrecen oraciones por el eterno descanso de su alma.

Invitación a Misa

CÓRDOBA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Querido Mario: ex alumno, amigo fiel, compañero de inquietudes y prosperidad de tu pueblo. Dios dispuso que desocupes el asiento en esta fecha. Ahí está misterio, lo bueno está, que mientras viajaste, viviste de la mejor manera, amando y perdonando, haciendo amigos, dejando bonitos recuerdos, anhelos, sueños, esperanzas para que todo sea mejor, así te recordarán los que siguen viajando en el tren de la vida. Guerrero incansable, te elevaste alto, como las águilas. Tus despojos en la tierra descansan. Desde lo alto velarás por tus seres queridos. Tus amigos rezan una plegaria para tu alma. Lorenzo M. Melian, Rosa Luna, ex docentes de la Escuela nº 1060 de Hiulu Huasi La Noria, Dpto. Loreto.

DUARTE, ROSA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/17|. Su esposo Koky, sus hijos, hijos políticos y nietos invitan al responso que se oficiará hoy a las 18.30 en el cementerio de la ciudad de Tintina, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DUARTE, ROSA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/17|. "Mami, tu partida nos dejó un gran vacío pero el recuerdo de tu sonrisa estará siempre presente en nuestros corazones". Su hijo Hugo, su hija política María José y su nieto Dante invitan al responso que en su querida memoria se oficiará hoy a las 18.30 en el Cementerio de la ciudad de Tintina, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.