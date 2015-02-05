CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Febrero 2018
A LAS 12.00 FESTIVAL DE LA SALAMANCA
Por El Liberal
Hoy 21:33 -
CANAL 7
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 FESTIVAL DE LA SALAMANCA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
17.30 CINE. SIEMPRE TE AMARÉ
19.00 CINE. LA SALVACIÓN DE SARAH CAIN
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. LA SALVACIÓN DE SARAH CAIN (CONTINUA)
21.00 EL SULTÁN - EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 ESPECIAL MUSICALES DE MORFI
00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TELEVISIÓN PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 MEGASESTRUCTURAS
18.30 LA ERA DE LA IMAGEN
19.30 CARA DE QUESO
CANAL 9
13.00 MAR DE SUEÑOS
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
22.00 PETER CAPUSOTTO
EL TRECE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL 1
17.00 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES (CDIA) 2
19.00 LA TOCATA
20.00 EL PODIO 2
20.30 ARTESANOS
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 EN VIAJE
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B” MITRE VS. INDEPENDIENTE DE RIVADAVIA
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
CINEMAX
CINEMAX
02.49 LA DALIA NEGRA
05.12 A TRAVÉS DEL UNIVERSO
07.42 LA LEYENDA DE HÉRCULES
09.30 DÍA DE LOS ENAMORADOS
11.54 UN PAPÁ MUY PODEROSO
14.15 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
15.45 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
17.41 MEDIANOCHE EN PARÍS
19.30 UN SUEÑO POSIBLE
22.00 SHERLOCK HOLMES
TNT
03.17 DOS COLGADOS MUY FUMADOS. HAROLD Y KUMAR EN NAVIDAD
04.41 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
06.31 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
08.26 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO
09.53 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES
11.23 KARATE KID
13.58 GRANDES HÉROES
15.57 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
18.19 JACK Y JILL
20.04 SON COMO NIÑOS
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.07 DOS COLGADOS MUY FUMADOS. HAROLD Y KUMAR EN NAVIDAD
01.45 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
TCM
07.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 LA NIÑERA
08.26 LA NIÑERA
08.52 LA NIÑERA
09.18 LA NIÑERA
09.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.34 LA NIÑERA
11.00 LA NIÑERA
11.26 LA NIÑERA
11.52 LA NIÑERA
12.18 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
14.24 CORAZÓN DE CABALLERO
16.50 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
18.47 PEARL HARBOR
22.00 EL ANSIA
23.47 EL CHACAL
SPACE
04.27 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
06.00 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA
08.22 NICO
10.16 IRON SKY. NAZIS ESPACIALES
12.00 LUCHA LIBRE AAA
13.25 DOS ARMAS LETALES
15.32 GETAWAY
17.07 60 SEGUNDOS
19.16 FURIA EN DOS RUEDAS
20.59 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
23.37 TITANES DEL PACÍFICO
UNIVERSAL
10.50 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
11.45 GRIMM
12.40 CHICAGO P.D.
13.30 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
14.25 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
15.20 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
16.15 GRIMM
17.10 IT TAKES A KILLER
17.40 PACTO INFERNAL
A DÓNDE IR
LA CARPA DEL
HECHICERO
(CLODOMIRA)
* HOY, A PARTIR DE LAS 18, EN EL CARNAVAL DE LA FAMILIA, ACTUARÁN JEAN CARLOS Y TONY ÁNGEL.
* MAÑANA, A PARTIR DE LAS 18, EN EL CARNAVAL DE LA FAMILIA, ALKALÁ Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.
RANCHO DOÑA MARÍA
(RUTA 64 PAMPA MUYOJ)
HOY, A PARTIR DE LAS 18, TONY ÁNGEL, BAMBOLÉ Y JEAN CARLOS.
QUEBRACHO
HOY, A PARTIR DE LAS 16, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL, SHOW DE ULISES BUENO.
SIXTO BAR
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(NECOCHEA 131 LA BANDA)
TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.
SUNSTAR
COCO (3D):
(ATP)
A las 16.30
JUMANJI: EN LA SELVA (3D):
ATP
A las 21.50
MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL (3D)
APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS
A las 19
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) (2D)
(+ 16 AÑOS)
A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30 (Subt)
PADDINGTON II (2D) (ATP)
A las 17 (Cast)
LA CRUCIFIXIÓN (2D)
(+ 16 AÑOS)
A las 19.30 (Subt)
TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)
(+13 AÑOS)
A las 22 (Subt)
EL PÁJARO LOCO (2D)
(ATP)
A las 18.10hs (Cast)
15:17 TREN A PARÍS (2D)
(+ 13 AÑOS)
A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)
COCO (2D)
(ATP)
A las 17.30
A 47 METROS (2D)
(+ 13 AÑOS)
A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25 (TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE)
APTA 16 AÑOS
SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS LOS DÍAS)
LA CRUCIFIXIÓN
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO
ATP
CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO
ATP
CASTELLANO 2D 20.40, 22.10 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17.30
(TODOS LOS DÍAS)