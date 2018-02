CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Febrero 2018

Hoy 21:33 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 FESTIVAL DE LA SALAMANCA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CINE. SIEMPRE TE AMARÉ

19.00 CINE. LA SALVACIÓN DE SARAH CAIN

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. LA SALVACIÓN DE SARAH CAIN (CONTINUA)

21.00 EL SULTÁN - EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 ESPECIAL MUSICALES DE MORFI

00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR





TELEVISIÓN PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 MEGASESTRUCTURAS

18.30 LA ERA DE LA IMAGEN

19.30 CARA DE QUESO





CANAL 9

13.00 MAR DE SUEÑOS

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

22.00 PETER CAPUSOTTO

EL TRECE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL 1

17.00 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES (CDIA) 2

19.00 LA TOCATA

20.00 EL PODIO 2

20.30 ARTESANOS

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 EN VIAJE

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B” MITRE VS. INDEPENDIENTE DE RIVADAVIA

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

CINEMAX

02.49 LA DALIA NEGRA

05.12 A TRAVÉS DEL UNIVERSO

07.42 LA LEYENDA DE HÉRCULES

09.30 DÍA DE LOS ENAMORADOS

11.54 UN PAPÁ MUY PODEROSO

14.15 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

15.45 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

17.41 MEDIANOCHE EN PARÍS

19.30 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 SHERLOCK HOLMES





TNT

03.17 DOS COLGADOS MUY FUMADOS. HAROLD Y KUMAR EN NAVIDAD

04.41 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

06.31 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

08.26 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO

09.53 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES

11.23 KARATE KID

13.58 GRANDES HÉROES

15.57 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

18.19 JACK Y JILL

20.04 SON COMO NIÑOS

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.07 DOS COLGADOS MUY FUMADOS. HAROLD Y KUMAR EN NAVIDAD

01.45 QUIERO MATAR A MI JEFE 2





TCM

07.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 LA NIÑERA

08.26 LA NIÑERA

08.52 LA NIÑERA

09.18 LA NIÑERA

09.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.34 LA NIÑERA

11.00 LA NIÑERA

11.26 LA NIÑERA

11.52 LA NIÑERA

12.18 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

14.24 CORAZÓN DE CABALLERO

16.50 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

18.47 PEARL HARBOR

22.00 EL ANSIA

23.47 EL CHACAL





SPACE

04.27 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

06.00 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA

08.22 NICO

10.16 IRON SKY. NAZIS ESPACIALES

12.00 LUCHA LIBRE AAA

13.25 DOS ARMAS LETALES

15.32 GETAWAY

17.07 60 SEGUNDOS

19.16 FURIA EN DOS RUEDAS

20.59 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

23.37 TITANES DEL PACÍFICO





UNIVERSAL

10.50 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.45 GRIMM

12.40 CHICAGO P.D.

13.30 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

14.25 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

15.20 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

16.15 GRIMM

17.10 IT TAKES A KILLER

17.40 PACTO INFERNAL

A DÓNDE IR

LA CARPA DEL

HECHICERO

(CLODOMIRA)

* HOY, A PARTIR DE LAS 18, EN EL CARNAVAL DE LA FAMILIA, ACTUARÁN JEAN CARLOS Y TONY ÁNGEL.

* MAÑANA, A PARTIR DE LAS 18, EN EL CARNAVAL DE LA FAMILIA, ALKALÁ Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.

RANCHO DOÑA MARÍA

(RUTA 64 PAMPA MUYOJ)

HOY, A PARTIR DE LAS 18, TONY ÁNGEL, BAMBOLÉ Y JEAN CARLOS.

QUEBRACHO

HOY, A PARTIR DE LAS 16, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL, SHOW DE ULISES BUENO.

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA 131 LA BANDA)

TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

SUNSTAR

COCO (3D):

(ATP)

A las 16.30

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

ATP

A las 21.50

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL (3D)

APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS

A las 19

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30 (Subt)

PADDINGTON II (2D) (ATP)

A las 17 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)

(+13 AÑOS)

A las 22 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D)

(ATP)

A las 18.10hs (Cast)

15:17 TREN A PARÍS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)

COCO (2D)

(ATP)

A las 17.30

A 47 METROS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE)

APTA 16 AÑOS

SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS LOS DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO

ATP

CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO

ATP

CASTELLANO 2D 20.40, 22.10 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17.30

(TODOS LOS DÍAS)