Los síntomas son parecidos a los del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Algunos de estos son: dificultad para conciliar el sueño, déficit de atención, exceso de actividad, revivir el hecho que ha producido el trauma, inestabilidad emocional, episodios de tristeza y pérdida de memoria. Entonces, suele tratarse de igual forma el síndrome de Estocolmo y el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). No se debe olvidar que este no está reconocido oficialmente, por esto no hay un tratamiento específico para tratarlo. Normalmente se administra medicación para cada síntoma aislado. Se suele administrar un tratamiento doble, con terapia neuropsicológica y medicación. La medicación que se da tiene la función de regular la química del cerebro y conseguir reducir el estrés. También se utiliza medicación para ayudar a dormir. En los casos en los que el paciente muestra depresión y ansiedad se administran ansiolíticos y medicamentos destinados a superar la depresión.

Cada persona presenta unos síntomas diferentes por lo que el tratamiento debe adaptarse a cada paciente de forma individual y la psicoterapia debe aplicarse con especialistas en Psicología Clínica y Neuropsicología, hago hincapié en esto porque un psicoanalista desconoce totalmente de la función clínica y más precisamente de la Psicología Clínica y mucho más de la Neuropsicología que es una rama de la medicina conjuntamente con la Psicología Clínica y las neurociencias y por ahí esto produce confusión a la persona que busca ayuda imperiosa por su malestar y de estos trastornos y se siente desorientado a donde recurrir.

La recuperación de este síndrome se hace a través de psicoterapia neuropsicológica que se encarga de reestructurar el cerebro y hacer comprender y afrontar a la persona la situación en la que ha estado. La recuperación de una persona que padece el síndrome es lenta y suele ser un trabajo costoso puesto que aun después de haber sido liberada, la persona sigue sintiendo afecto hacia su secuestrador. Lo que provoca que en muchas ocasiones se sume a ello el sentimiento de separación y ruptura en la que la persona echa de menos al secuestrador.

Es muy difícil afrontar la realidad para una persona con síndrome de Estocolmo porque no cree que su secuestrador haya hecho algo malo, incluso justifica los motivos por los que se produjo la privación ilegítima de su libertad. A la hora de presentar cargos es muy complicado contar con el testimonio de las víctimas, como pasa por ejemplo en los casos de maltrato, estas no quieren presentar denuncias ni declarar debido a que creen que es una situación normal. Debido a todo esto, es imprescindible que la víctima se recupere y adquiera y confíe nuevamente en sus valores de libertad e independencia, así como que adquiera las capacidades y la autoestima suficiente para saber diferenciar las situaciones a las que se ha enfrentado.

Este síndrome no ha sido estudiado lo suficiente, es cierto que se producen estudios e investigaciones sobre qué es el síndrome de Estocolmo, estas no son numerosas, pero impulsa a investigar y actualizarse ante la eventual consulta o anamnesis de un síndrome de Estocolmo.