Jaguares cayó ante los Bulls de Sudáfrica

Fotos DE ENTRADA. El santiagueño Tomás Lezana fue titular en Jaguares, pero no alcanzó para evitar la derrota.

Jaguares, con los santiagueños Tomás Lezana y Juan Manuel Leguizamón, perdió 21 a 12 con los Bulls de Sudáfrica, en su último partido de preparación antes del inicio del Súper Rugby.

Lezana, subcapitán del equipo, estuvo en la formación titular por decisión del entrenador Mario Ledesma, en tanto que Juan Manuel Leguizamón ingresó en el segundo tiempo y tuvo una activa participación.

El encuentro se desarrolló en una de las canchas auxiliares del Loftus Versfeld, en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, y al cabo de la etapa inicial el conjunto argentino perdía por 14 a 0.

Los tries de Jaguares fueron anotados por Julián Montoya (quien ingresó en el complemento) y Javier Ortega Desio.

El debut de la franquicia argentina en el Súper Rugby será el 17 de febrero frente a Stormers, en Ciudad del Cabo.

BULLS 21 JAGUARES 12

Bulls: Trevor Nyakane, Edgar Marutlulle y Frans van Wyk; Ruben van Heerden y Lood de Jager (c); Marco van Staden, Themba Bholi y Jano Venter; Embrose Papier y Manie Libbok; Jade Stighling, JT Jackson, Dries Swanepoel y Andell Loubser; Francois Brummer.

Jaguares: Felipe Arregui, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera (c), Javier Ortega Desio y Tomás Lezana; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Bautista Ezcurra, Emiliano Boffelli y Bautista Delguy; Joaquín Tuculet.

Tantos: en el primer tiempo, 16m y 21m tries de Bholi y Van Wyk convertidos por Libbok (B); en el segundo tiempo, 6m try de Gelant convertido por Pollard (B), 19m try de Montoya (J), 39m try de Ortega Desio convertido por Juan Martín Hernández (J).