Independiente (F) quiere mantenerse en la cima y con puntaje ideal

Fotos VA POR MÁS. Independiente tuvo un gran comienzo en la zona 9 del Federal C y esta tarde irá en busca de su tercer triunfo consecutivo.

11/02/2018 -

Independiente de Fernández, líder con puntaje ideal de la zona 9 Región Centro del Federal C, recibirá desde las 17.45 a Villa Paulina de Frías, con la intención de mantener su racha ganadora.

El "Aurinegro" manda con 6 puntos, producto de sus dos triunfos frente a Belgrano de Nueva Esperanza y Deportivo Coinor de Frías.

Para este encuentro, el técnico del conjunto fernandense, Pablo Martel, mantendrá el equipo que viene de golear a Coinor en Frías por 6-1.

Es decir que jugará con: Rodríguez; Vergara, Ibáñez, Orellana y Pérez; Torres, Juárez, Romero y Coronel; Leguizamón y De Marco.

A la misma hora, en Frías, Coinor recibirá a Belgrano.

Otros partidos: 17, Sportivo Tintina vs. Campo Gallo (Z8); 17.30, Atlético Salamanca vs. Defensores de Monte Quemado (Z10); 18, Argentino de Termas vs. San Martín de Termas (Z11); 19, Talleres de Añatuya vs. Social Pinto (Z12).