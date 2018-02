Se instaló en Formosa con muchas ganas de ganar

Fotos ARRIBO. El plantel de Quimsa se instaló en un hotel céntrico de la capital formoseña, a la espera del juego.

11/02/2018 -

Quimsa arribó en horas del mediodía a la capital formoseña, con la mente puesta en extender el gran momento que atraviesa en la competencia.

Esta noche, el conjunto fusionado enfrentará a La Unión, en el estadio Cincuentenario, en busca de un triunfo que le permita recuperar el segundo puesto en la tabla.

El partido será además una suerte de revancha del que disputaron el pasado 22 de diciembre, cuando La Unión venció a Quimsa por 83 a 63, en el estadio Ciudad, en una producción que generó un fuerte disgusto del entrenador Silvio Santander.

Quimsa cambió mucho desde aquel juego y hoy se ha convertido en un equipo mucho más sólido y confiable, a partir de un mayor compromiso con el aspecto defensivo.

De todos modos, vencer a La Unión no será una tarea sencilla, ya que tiene un plantel con varios nombres de jerarquía y hoy estrenará nuevo extranjero: Anthony Young.

Como contrapartida, el de esta noche será un juego crucial para Lee Damon La Quinton Ross, el último de los extranjeros que llegó a Quimsa.

El ala pívot estadounidense mostró poco en los dos partidos que disputó (ante Weber Bahía y Estudiantes) y si no levanta su rendimiento podría producirse el retorno de Jeremiah Massey, quien viajó con la delegación para continuar la recuperación física.

El plantel de Quimsa se entrenó anoche en el estadio Cincuentenario, donde Silvio Santander ensayó cuestiones de tácticas que serán de vital importancia en el juego de esta noche.

Si Quimsa gana y San Martín pierde en Bahía Blanca, el conjunto fusionado volverá al segundo puesto.

Otros partidos

La jornada de esta noche se completará con otros tres partidos: a las 20, Ferro vs. Comunicaciones; 21, Weber Bahía vs. San Martín; 21.30, Argentino vs. Atenas.