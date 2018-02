Broadway, el sueño pendiente de Carlos

11/02/2018 -

¿Qué tipo de papeles te llegan?

En la televisión una de las cosas que he tratado de romper es el estereotipo del galán de la telenovela, no me veo así. El único proyecto que yo acepté de la televisión, que es "El Hotel de los Secretos", yo era el hijo bastardo del dueño del hotel y, por ende, por el que giraba alrededor la historia. Era un personaje que al menos buscaba tener otro tipo de exigencia actoral, no era el típico posando hacia la cámara para verse bien, todo lo contrario. Eso a mí me llamó mucho más la atención. Después me han ofrecido cualquier cantidad de protagónicos de galán de telenovela que he rechazado.

Me han ofrecido Broadway, que es un sueño pendiente. El "Rey León" sí me hizo decir "que se pare todo, yo lo quiero hacer". Hasta hoy no ha llegado ningún otro personaje que me mueva lo suficiente como para decir "esperamos el disco un año más para hacer este proyecto".