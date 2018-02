Rivera, la figura del momento

11/02/2018 -

El cantante y actor mexicano Carlos Rivera dijo que no se considera "el típico cantante juvenil" y defendió el derecho del artista a cuidar su privacidad.

Como cierre de la gira presentación de "Yo creo", Rivera emprendió una gira por Argentina, mientras graba su nuevo álbum para el que trabajó con Andrés Castro, productor de Carlos Vives y Luciano Pereyra, Kiko Cibrián -ex mano derecha de Luis Miguel- y Erika Ender, la autora de "Despacito" de Luis Fonsi. Rivera, que comenzó su carrera como actor de musicales pasó luego al canto y ya lleva tres álbumes que lo convirtieron en una de las grandes figuras de la música romántica.

Sobre la vida de un artista popular y sus altibajos, Rivera charló con Télam

¿Cuál es el costo que ya no te guste tanto ganar un Grammy?

Todo lo que tenga que ver con música a mí me hace feliz. La parte que tiene que ver con la no música, cuando la prensa busca más al personaje y su vida es la que me cuesta más trabajo. Entiendo que es así, pero trato de defender mucho el poder guardar lo que me queda.

¿En tu nuevo disco volcás experiencias personales?

Compuse una canción de protesta, yo nunca me he metido en temas de política ni en cosas así, pero así como te hablaba del amor universal, esta también puede tener diferentes significados. Uno de ellos, por los que me inspiré, es de la tiranía de las personas que creen que te pueden decir a ti o sentenciarte a que no sirves para algo o que no vas a lograr nada, y a fin de cuentas ¿tú quien eres para decirme a mí que no puedo lograr algo? En el tiempo que escribí esa canción ocurrían los peores momentos de Venezuela, cuando la gente empezó a salir a la calle y los estaban matando, y es curioso porque mientras escribía la canción muchas cosas me salieron en ese contexto. Esa canción es de las más fuertes que he escrito, la carga casi de rabia es muy fuerte. Sin embargo, no deja de ser algo en la que uno habla de la justicia y de la vida. Yo creo que históricamente no hay quien haya sobrevivido a una vida perfecta después de haber sido tan malos y terribles con su gente. En mi parte lo pensé mucho con algo que me tocó pasar cuando empecé con mi carrera, que recién comenzaba y las cabezas de la carrera. Mi abuela fue presidenta municipal de su pueblo, la alcaldesa, y cuando dejó el cargo vemos pasar gente que trabaja ahora y que pasaban en los coches que son del ayuntamiento como si fueran los dueños de todo, incluso del vehículo. Me acuerdo que ella volteó, se rió conmigo y me dijo ‘pobres, cuando acabe su mandato lo único que les van a quedar son las llantas viejas’.