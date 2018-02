11/02/2018 -

Nacha Guevara no tuvo ningún reparo en descalificar a Mirtha Legrand durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio. Luego de asegurar que no se sentaría a almorzar en la mesa de la "Chiqui", remarcó que lo que admiraba de Legrand era su "frescura. No era una gran actriz, era una actriz fresca", dijo.