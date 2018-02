Una docente en Venezuela: "En dos días, sólo a agua con azúcar"

11/02/2018 -

La historia de Morelva León conmueve. Es docente y arribó a la escuela Armando Reveron en Turgua, a 40 kilómetros de Caracas, con la ilusión de ayudar a los niños del colegio rural.

Contó que la arrasadora crisis económica que padece Venezuela desde hace años provocó una fuga masiva de maestros que la tiene hoy como una de las pocas referentes dentro de la escuela. Eligió quedarse a pesar de todo, aunque la apuesta no es fácil.

‘Trabajé dos días sin comer y sólo tomé un vaso de agua con azúcar’, relató entre lágrimas al diario El Nacional de aquel país y explicó que el sueldo que recibe no le alcanza para comer todos los días.

Morelva afirmó que además tiene muchos problemas para poder comprar los productos ya que no todos los días se puede ir a comprar y, al mismo tiempo, por su trabajo no puede presentarse a las largas colas que demandan varias horas de espera.

‘El jueves llegó la harina y el viernes a mí no me toca, me toca el martes. Encima no me puedo dar el lujo de hacer una cola porque no tengo la paciencia para pararme tan temprano, mi trabajo no me lo permite’, explicó la educadora que pide ayuda para poder continuar con su trabajo.

Es que ante una inflación que, según estimaciones privadas alcanzó el 3000 por ciento y que sólo en diciembre fue de 98, simplemente el dinero que cobra como directora y profesora de la escuela rural, no le alcanza: ‘Cobro como quincena 268 bolívares, lo que me alcanzó para comprar medio cartón de huevos, cuatro papas y cuatro plátanos. Ahora no tengo para el pasaje y gasto 15 bolívares para llegar hasta a esta escuela y salir de acá’.

Morelva explicó que hay días que depende de la ayuda de los demás: ‘La he visto negra, pero la secretaria me regaló medio kilo de harina hace poco, porque me escuchó diciendo que no tenía nada’. De todos modos, ella asegura que no se arrepiente de su decisión: ‘Lo hice con mucho orgullo porque encontré que esta es mi vocación’. Aunque reconoce que el éxodo causado por la crisis afecta muy fuerte a la educación.Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.