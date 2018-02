Fotos Gerardo Rozín: "Morfi tiene una alegría que yo no voy a tener nunca"

Hoy 08:44 -

Gerardo Rozín se prepara para dejar la conducción de Morfi, todos a la mesa, el ciclo televisivo de las mañanas y mediodías de Telefe. Si bien y a había explicado cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, aseguró que su salida del programa "es muy fuerte".

"Para mí es muy fuerte dejar la conducción de Morfi. Yo quiero mucho ese programa. Lo que más me gusta de Morfi... es que es lo que más se parece a una construcción colectiva", expresó Rozín en diálogo con el programa radial Modo Sábado.

Sobre los motivos de su alejamiento de la conducción del envío diario, seguró que tiene mucho más para darle al show detrás de cámaras. "Yo trabajo en una productora que tiene que crecer. Y necesitamos hacer más programas. Además, vine de Rosario para ser guionista. Y yo tengo ficciones que hace 10 años que quiero poner al aire", argumentó.

Te puede interesar: Rozín se va de "Morfi" y su lugar lo ocupará un actor

Luego, afirmó: "El segundo motivo tiene que ver con el crecimiento del programa. Yo tengo un peso en el programa y ahora tiene que ser más liviano. Yo tengo que sentir que lo que aporto es lo mejor".

Sobre este punto, el rosarino consideró que los programas en los que él estuvo ausente fueron más divertidos. "Viví una experiencia que me marcó mucho. Se demoraba el estreno del programa del Chino Leunis, yo estaba haciendo la mañana y Tomás Yankelevich me pide que haga media hora más. Y ahí probamos Morfi Café. El programa tiene una alegría que yo no voy a tener nunca. Entonces un día falté, otro día también. Y el programa fue mucho mejor sin mí. Fue un programa muy divertido".

Rozín también opinó sobre quien será su reemplazante: el actor Damián De Santo . "Es un tipo extraordinario. Es inteligente y brillante. Fue la única propuesta en la que hubo acuerdo con el canal. Pensamos que no iba a poder, pero pudo y ahí estamos de acuerdo todos", aseguró el productor.

Sobre sus proyectos, informó que seguirá produciendo el programa y al frente de la conducción de La Peña de Morfi. Además, está a punto de publicar una novela y está enfocado en un documental que llevará como título Diáspora.