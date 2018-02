Fotos Mirtha Legrand: "Rompí mi compromiso con un cordobés para casarme con Daniel Tinayre"

Es sabido que el gran amor de Mirtha Legrand fue, es y será por siempre Daniel Tinayre. Sin embargo, durante su programa de la noche del sábado en Mar del Plata la diva contó una historia desconocida hasta ahora.

Todo comenzó cuando Valeria Bertuccelli, una de las invitadas a la mesa, le preguntó si ella o su hermana se habían hecho las alianzas de casamiento en la ciudad de Córdoba, ya que a ella siempre la habían dicho en la familia que su bisabuelo, un joyero radicado en la ciudad mediterránea, le había diseñado el anillo de casamiento a la diva de los almuerzos.

Y, si bien primero Mirtha respondió que no, luego le dijo: "Vos sabés que no estás tan equivocada, eran las mías"

"¿De verdad?", preguntó la mujer de Vicentico, sorprendida por la respuesta.

"Porque yo estaba de novia con un joven cordobés con el que me comprometí, pero en ese interín volví a Buenos Aires y hete aquí que lo conozco a Daniel Tinayre. Rompí mi compromiso con el joven cordobés, que ya no está entre nosotros, y me casé con Daniel", recordó Mirtha.

"No te puedo creer, y te las había hecho mi bisabuelo", cerró la actriz invitada entre risas.