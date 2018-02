Fotos ¿Qué dijo Nicolás Cabré del nacimiento de Magnolia, la hija de la" China" Suárez y Vicuña?

El pasado miércoles, Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña cambiaron sus vidas para siempre con la llegada de Magnolia, la primera hija de la pareja, que nació en el Sanatorio de Los Arcos. En medio de la alegría, ayer por la tarde, la actriz y su pequeña recién nacida recibieron el alta.

Casi al mismo tiempo, Nicolás Cabré, ex de la actriz, fue entrevistado por Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina", ciclo radial de la Once Diez y habló sobre cómo fue la reacción de Rufina, hija que tuvo fruto de su relación con la China, ante la llegada al mundo de su hermanita Magnolia.

"No se puso ni celosa ni intensa", reconoció Cabré. Y luego agregó: "La verdad es que Rufi nos sorprende día a día, porque lo normal o lo esperable era que se pusiera incómoda, celosa o esté algo nerviosa, pero está acostumbrada a estar con otras personas y la esperó mucho a su hermanita. La verdad es que está feliz, tiene reacciones y acciones que decimos 'es de otro planeta'", aseguró el galán, orgulloso por la reacción de su hija de 4 años.

A su vez, Cabré se abrió y contó detalles de cómo cambió su vida la paternidad: "Yo no era tan sociable y mi hija conoce a todo el mundo, sabe quién es todo el mundo y tiene un código con todos ellos. Yo no soy más el tipo que sale en la televisión, soy el papá de Rufi y ya me pone en otro lugar... eso me relaja".

Luego, revelando su costado más enternecedor, Nico se reconoció un "papá celoso" y sentenció sobre su pequeña Rufina: "Es espectacular el vínculo que nos une y es lo que siempre busco. Ella es mi vida y me cambió en todo sentido, en las perspectivas y las prioridades".